開箱老照片》只靠風帆也可以！自由中國號航向美國
2023/4/4 07:00（4/4 09:15 更新）
自由中國號1955年5月13日抵橫濱外港。（中央社檔案照片）
（中央社網站）1955年（民國44年）4月4日，「自由中國號」木帆船自基隆港出發，前往舊金山參加6月瑞典國王盃帆船比賽。
毫無動力，只靠風帆力量，能從台灣航行到美國嗎？1955年的「自由中國號」辦到了！當時由种玉麟、周傳鈞等5位年輕人與美國駐台副領事麥克文駕駛，4月4日出發後因船隻出狀況返台；4月16日再次揚帆，歷經114天於8月8日成功抵達舊金山，成為台灣第一艘橫渡太平洋的無動力木造帆船。
但後來船隻流落美國超過半世紀，經各方搶救，船齡超過百年的自由中國號才運回基隆。
更多自由中國號的照片，在中央社影像空間。1120404
自由中國號於2009年在美國被發現，並面臨拆解命運。文史工作者曾樹銘投書，希望政府協助保存，2012年5月17日自由中國號終於運回基隆港。（中央社檔案照片）
2020年7月8日，經過修復的自由中國號落腳台灣海大航海園區，供民眾參觀。（中央社檔案照片）
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