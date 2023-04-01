星宇航空開航日本第6航點仙台 每天1班往返

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星宇航空1日在桃園國際機場舉行首航日本仙台慶祝活動，特別訂製印有FLY TO SENDAI字樣的帆布包，並將台灣插畫家繪製的仙台特色「狐狸」、「福牛」和「毛豆」，以及代表台灣的珍奶等插畫印成繡布貼給首航旅客。（星宇航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年4月1日

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）星宇航空於今天首航仙台，這也是星宇航空開拓日本市場的第6個航點，每天都有1班往返。

星宇航空發布新聞稿，仙台是日本東北第一大城，享有森林之都美名，今天起星宇航空每天都有1班往返，使用A321neo機型，去程上午11時40分桃園國際機場出發，預計日本時間下午4時抵達仙台，回程日本時間下午5時20分從仙台起飛，晚上8時10分回到台灣。

星宇航空先前已飛的日本航點有東京、大阪、福岡、札幌、沖繩，仙台是第6個航點。

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星宇航空目前在東北亞及東南亞共有16個航點，除了日本6個航點外，還有越南峴港、胡志明市、河內，馬來西亞檳城、吉隆坡，菲律賓馬尼拉、宿霧及新加坡、澳門、泰國曼谷，26日將開航首個長程航線洛杉磯。

星宇航空今天也舉辦首航慶祝活動，與仙台國際機場合作，訂製專屬款印有FLY TO SENDAI字樣的帆布包，並將由台灣插畫家繪製的仙台著名「狐狸」、「福牛」和「毛豆」，及富有台灣意象的珍珠奶茶等童趣可愛的插畫，印製成繡布貼讓首航旅客親自DIY，候機室也提供仙台必喝的「毛豆奶昔」。（編輯：陳政偉）1120401