高鐵集電弓異常3個月8起 5月底全車隊完成特檢
2023/4/2 15:43（4/2 16:02 更新）
高鐵2日上午再度發生集電弓異常降弓事件。台灣高鐵表示，預計5月底完成全車隊特檢。（台灣高鐵提供）
（中央社記者汪淑芬台北2日電）高鐵今天上午再度發生集電弓異常降弓事件。台灣高鐵表示，這是今年以來第8起，並無行車安全疑慮，預計5月底完成全車隊特檢。
根據台灣高鐵提出的說明，今年以來共發生8起集電弓異常事件，皆為列車集電弓安全保護機制作動所致，並無列車行車安全疑慮。
台灣高鐵說，有關集電弓異常降弓原因，已成立專案小組，針對相關各系統介面及環境進行調查，並已提供相關資料委由日本原廠技術支援，透過雙方共同合作，深入調查根本原因。
台灣高鐵表示，日本原廠將於4月中旬前提出監測計畫，由台灣高鐵監控、調查造成自動降弓的真因；另外，日前已依原廠建議，進行全車隊列車的特檢，預計5月底完成。
台灣高鐵也說明列車安全保護機制作動，是為確保營運安全必須完成相關SOP程序，才能恢復正常運轉，導致部分列車班次延誤，造成旅客不便，台灣高鐵公司表達歉意。（編輯：管中維）1120402
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