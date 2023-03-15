台灣高鐵採購12組新列車 最快116年上路

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台灣高鐵公司董事會通過「新增高鐵列車組採購案」，由日立東芝聯盟得標，將採購12組新列車，預估最快民國116年上路。（台灣高鐵提供）

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）台灣高鐵公司董事會今天通過「新增高鐵列車組採購案」，由日立東芝聯盟（Hitachi Toshiba Supreme Consortium，HTSC）得標，將採購12組新列車，預估最快民國116年上路。

台灣高鐵發布新聞稿表示，這項採購案預計採購12組台灣高鐵新世代列車，金額約1240.91億日圓（約新台幣285億元）。

台灣高鐵表示，預計上半年就會簽約，新列車將在開工後42個月完成，再經過8個月的運轉測試，預計最快50個月後上路營運。

台灣高鐵目前的列車以日本新幹線700型車輛為基礎，再依據台灣的路線、環境、氣候、法規、營運需求等國情差異調整改良後製作而成，型號為代表台灣的700T，列車由川崎重工、日本車輛及日立製作所（Hitachi）等3家日本廠商承製，台灣高鐵先後共採購34組。

台灣高鐵新世代列車以日本新幹線N700S列車為參考系統，不僅外觀較台灣高鐵現有的700T列車更具流線型，並具有輕量化、高性能、節能、舒適等優點，可望為旅客提供更舒適的旅運服務。

未來新車每個座椅均可提供110V插座、車廂內並配置全彩LCD車內資訊顯示、到站燈光提示、雙層行李架等設備，將可進一步提升服務品質。

台灣高鐵表示，綜合考量列車乘載率狀況（尤以週末及疏運假期之旅運需求）、未來運量成長趨勢、列車維修及運轉調度需求，2019年起規劃高鐵新世代列車採購，前2次招標，皆因廠商所報價格與市場行情差距過大，及部分投標文件不符規範要求而廢標。

台灣高鐵2022年3月啟動第3次招標作業，以邀標方式，同時邀請數家具備高鐵列車開發經驗的廠商參與投標，並就各家廠商的投標文件，依安全、技術、營運、財務（含價格）等面向綜合評估考量後進行審議。

台灣高鐵指出，經與優先議約廠商多次協商，今天董事會決議，決標予日立東芝聯盟。未來台灣高鐵公司仍將持續評估市場發展趨勢，規劃列車組規模，提升營運效益，提供旅客更優質的旅運服務，邁進企業永續。（編輯：張雅淨）1120315