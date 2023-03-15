台灣高鐵擬斥285億向日立東芝聯盟買12組新世代列車

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（中央社記者賴言曦台北15日電）台灣高鐵董事會今天通過決議，將「新增高鐵列車組採購案」決標給日立東芝聯盟（Hitachi Toshiba Supreme Consortium, HTSC），預計採購12組台灣高鐵新世代列車，採購金額約1240.91億日元（約新台幣285.37億元）。

高鐵今天透過新聞稿說明，經綜合考量列車乘載率狀況（尤以週末及疏運假期的旅運需求）、未來運量成長趨勢、列車維修及運轉調度需求等多項因素，自2019年起規劃高鐵新世代列車採購，前經2次招標，皆因廠商所報價格與市場行情差距過大，及部分投標文件不符規範要求而廢標。

高鐵表示，2022年3月啟動第3次招標作業，以邀標方式，同時邀請數家具備高鐵列車開發經驗的廠商參與投標，並就各家廠商的投標文件，依安全、技術、營運、財務（含價格）等面向綜合評估考量後進行審議；經與優先議約廠商多次協商，今天經董事會決議，決標給日立東芝聯盟。

高鐵指出，未來，公司仍將持續評估市場發展趨勢，規劃列車組規模，提升營運效益，提供旅客更優質的旅運服務。

高鐵去年稅後淨利37.69億元、年增4.38%，每股稅後盈餘（EPS）0.67元，董事會決議每股擬配發現金股利0.67元，配發率100%，若以今天收盤價29.5元計，現金殖利率約2.27%，預計5月25日召開股東會。（編輯：楊凱翔）1120315