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蛋價維持凍漲 業者：黑市價仍遠超過公定價

2023/4/2 16:51
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（中央社記者曾以寧台北2日電）中華民國蛋價委員會執行長陳進丁今天表示，本週蛋價持續凍漲，產地價、批發價分別維持每台斤新台幣45.5元及55元；雖已有進口蛋輸入，黑市價格仍遠超過公定價。

農委會雞蛋產銷資訊顯示，雞蛋每日生產量從3月初開始小幅增加，到3月第4週再次下滑到11萬1500箱（每箱200顆）；產蛋雞數量也從2月底開始小幅上揚，但在3月第3週再次下滑到約3116萬隻。

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陳進丁今天接受中央社記者採訪表示，本週雞蛋公告產地、批發價不會再漲，但因實際黑市價格已經遠超過公定價，「再討論是否漲價其實也沒有太大意義」。

上週進口蛋抵台，陸續上架7-11、全家、萊爾富、全聯、家樂福、大潤發、愛買等各大通路。記者詢問是否有助緩解蛋荒，陳進丁對此說，目前進口蛋的數量仍難以補足全國缺口，且近日正好巧遇清明連假，整體供需是否回穩，還須持續觀察到連假後，才能確定。（編輯：管中維）1120402

#陳進丁
#農委會
#全家
陳進丁
雞蛋產量待止跌 農委會與美商洽談進口雞蛋農委會：3月底前進口500萬顆蛋 穩定需求
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