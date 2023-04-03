全台雞蛋產量仍不足 業者：盼靠進口穩定供需

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（中央社記者曾以寧台北3日電）全台鬧蛋荒，已有進口蛋上架稍解燃眉之急。不過業者表示，往年蛋價漲幅會在清明節後緩解，但目前國內雞蛋產量還是不足、缺口仍在，盼清明節後靠進口穩定整體供需。

有媒體今天報導，早餐店向蛋行採購雞蛋出現南北價差大的混亂情況，屏東雞蛋一箱20台斤進貨價新台幣1100元，北部業者則要近1500元才能買到。

不願具名的雞蛋業者今天接受中央社記者採訪表示，彰化、雲林、嘉義、高雄、屏東等國內各大產蛋區，產量還是不足，國內雞蛋需求缺口難以補上，因此還是有自行喊價購買的情況。

業者指出，其中因彰化、雲林一帶的雞蛋多是運往北部銷售，喊價情況最為嚴重，價錢也較混亂，能觀察到有人一箱加價好幾百元在收購；南部地區雞蛋則多供應當地需求，少有往北部運送的情況。

至於東部地區，業者說明，台東有在地雞農，可供應部分需求，花蓮的雞蛋則多從屏東北運銷售，因此同樣有短缺狀況。

上週進口蛋抵台，陸續上架各大通路。業者表示，進口蛋確實部分緩解一般家庭需求，但是賣散裝蛋的柑仔店、或需要大量用蛋的早餐店等，還是可見叫不到貨的情況，甚至有業者專程開車南下買蛋，「還是只有買到1、2箱」。

業者指出，觀察進口蛋常在上架後1小時就賣光，民眾還是不易買到；往年蛋價多在清明節後回穩，但國內目前產量尚未恢復，還是需要靠進口蛋穩定市場情況。

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至於近期有人在網路上流傳零售大量散蛋，民眾懷疑是否有人刻意囤蛋。對此業者說明，雞蛋購入成本高、需求缺口也大，囤蛋不見得有得賺，且政府也在抽查，「囤積起來高價賣，沒有那麼容易」。

中華民國蛋價委員會執行長陳進丁昨天指出，蛋價持續凍漲，產地價、批發價分別維持每台斤新台幣45.5元及55元；雖已有進口蛋輸入，黑市價格仍遠超過公定價。（編輯：李亨山）1120403