苗栗鐵道自行車第190萬乘客 高雄女獲遊日機票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）連假期間各景點出現人潮，高雄市鄭姓女士和家人同遊苗栗縣舊山線鐵道自行車，成為第190萬名搭乘遊客，獲日本來回機票及旅遊票券等價值逾新台幣3萬元大獎，直呼「幸運」。

苗栗三義舊山線鐵道自行車為迎接第200萬遊客，與日本輕井澤觀光協會互惠交流，舉辦幸運搭乘活動，自搭乘人數達第190萬人次開始，每2萬人抽獎1次，首波獎項為桃園、東京來回機票及日本當地旅遊票券。

鐵道自行車營運廠商、祺峰休閒事業有限公司今天發布訊息指出，這名來自高雄市的鄭姓女士，昨天下午搭乘A路線第4班次，根據取票編號，是第190萬搭乘遊客，成為這次贈獎活動的第1個幸運兒。

祺峰公司董事長游志勇表示，鄭女士除可獲得桃園-東京來回雙人機票外，還包含JR東日本廣域周遊券、輕井澤千住博美術館入場券、博物館等，總價值約新台幣3萬3000元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

游志勇說，這幾天連續假期，鐵道自行車幾乎班班客滿，尤其昨天開始天氣轉晴，整個勝興車站周邊滿是人潮，停車場爆量；鄭女士是4月壽星，趁著連假期間與家人一同出遊，原本還抱怨車票太搶手不好訂，沒想到竟成為鐵道自行車的第190萬名搭乘旅客，獲得比車票價值還多出130倍的大獎，她得知獲獎後，開心直呼「很幸運」，是一段美好的旅遊回憶。

游志勇表示，未來每2萬名乘客，將再分別送出西湖渡假村、享沐時光莊園渡假酒店、蘇維拉民宿、泰安觀止溫泉飯店等住宿券，到了第200萬名乘客，將獲最大獎「日本來回機票2張、輕井澤ROGUTEI 雙人份1泊2食住宿券、信濃鐵道觀光列車雙人份乘車券」，希望藉此帶動觀光旅遊復甦。（編輯：李亨山）1120403