蘇花路廊上午全線順暢 北返車潮預估午後湧現

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（中央社記者張祈花蓮縣4日電）清明連假第4天，蘇花路廊昨天下午起出現北返車潮，今天上午蘇花路廊全線順暢，公路總局預估北上車流將達1.6萬輛次，預估午後湧現，明天將是北返最繁忙的時段。

公路總局今天上午發布新聞資料指出，蘇花路廊車流趨勢昨天起呈現南北反轉，宜蘭往花蓮南向全日交通量1萬1433輛，花蓮往宜蘭北向則有1萬4763輛，整體交通量較去年清明同期增加約13%。

今天上午蘇花路廊全線順暢，公路總局統計，截至上午10時，蘇花路廊宜蘭往花蓮南向車流量為2530輛，花蓮往宜蘭北向為4134輛，北上最高量時段為上午10時888輛次，崇德至蘇澳北上旅行時間約78分。

公路總局依過往連續假期疏運交通趨勢研判，中午過後花蓮崇德地區將湧現大量北返車潮，預估今天北上車流量近1.6萬輛，沿線易壅塞路段包含蘇花改東澳端至新澳隧道、南澳市區、觀音谷風隧道、蘇花改和平端至中仁隧道北口、仁水隧道、崇德路段等。

新城警分局派員在沿線視車流狀況機動交管，上午11時許因北上車流增多，警方於台9線崇德管制站前實施雙線車道單線輪流放行。

來花蓮露營5天的台北王姓遊客說，假期前1天下班就載著妻小直衝花蓮，正好避開首日塞車潮，今天回程預期白天會塞車，打算晚上9時後再返程，希望能避開塞車時段，還有完整一天可暢遊花蓮。（編輯：黃世雅）1120404