清明連假收假日 警預估蘇花北上車流午後湧現

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（中央社記者張祈花蓮縣5日電）今天是清明連假收假日，公路總局統計，蘇花路廊上午北上車流維持每小時400至500輛，全線車多順暢。花蓮警方預估，北上車流將於下午1時許湧現，視車流狀況啟動交管。

公路總局上午發布新聞資料指出，蘇花路廊昨天上午10時起湧現北返車流，持續到今天凌晨3時緩解，統計宜蘭往花蓮6700多輛、花蓮往宜蘭北向有1萬8000多輛，整體交通量較去年清明同期增加9%。

公路總局預估清明連假收假日，蘇花路廊北上車流量將達1萬9700輛，截至上午10時，北上車流量為6639輛，預估車多壅塞狀況將維持到晚間10時。

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新城警分局評估，北上車潮將於下午1時許出現，會視車流狀況於崇德管制站疏導車流，因台9線至崇德管制站為二線道車道，過了管制站後縮減成一線道，將以輪流放行引導車輛北上，以免因變換車道發生擦撞。

新城警分局指出，另一處管制點為台9線和平段，若北上車流增加，將派員至台9線145k實施第一路口處封閉，改為第二路口處以號誌管制為主，員警手勢為輔，紓解觀音隧道行進的速率，提醒用路人務必遵行警方指揮。（編輯：黃世雅）1120405