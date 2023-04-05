清明連假最後一天 高雄國道北返車潮湧現

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清明連假最後一天，屏東客運恆春轉運站5日出現北返人潮，民眾排隊上車。（交通部公路總局高雄區監理所提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年4月5日

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）今天是清明連假收假日，北返車潮陸續湧現，國道1號楠梓至岡山北向等路段上午車多，時速僅約50公里。高雄區監理所也針對往返屏東至高雄的公路客運路線，加開班次至216班次。

據高雄市交通局今天統計，今天上午國道1號楠梓至岡山北向車流稍多、車速稍慢約時速50公里。中正、九如交流道周邊車流稍多，車速正常。

國道10號鼎金系統至左營雙向今天上午也車多、時速約50公里。其餘交流道平面車流及車速均正常。此外，各大景區周邊交通及市區主要路段車流正常。市區北返車潮分別於3、4日午後陸續北返，尖峰時間主要在下午3時至5時。

交通部公路總局高雄區監理所今天也發布新聞稿表示，今天各地重要路段已陸續出現北返車潮，自行開車的民眾，可於公路總局智慧化省道即時資訊服務網、「幸福公路」APP、部分道路CMS及警廣查詢道路壅塞情況及建議改道資訊。

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公共運輸部分，公路總局已請經營中、長途國道客運及公路客運業者籌措運能，其中針對往返屏東至高雄的高墾線9117、9127、9188、9189等路線，今天規劃加開班次至216班次，增班比率達10.2%。

高雄區監理所指出，今年清明連假有多項公共運輸優惠措施，包括國道客運路線享平日票價優惠或原票價85折、持電子票證搭乘台灣好行路線享5折優惠，及公共運輸轉乘在地客運享轉乘優惠等，鼓勵民眾多加利用公共運輸。（編輯：黃世雅）1120405