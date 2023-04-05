減輕弱勢生負擔 四技二專甄試提供交通住宿協助

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（中央社記者許秩維台北5日電）四技二專甄選入學管道包含第一階段篩選和第二階段甄試，部分大專提供交通、住宿、報名費補助等協助措施，以照顧弱勢和特殊需求考生順利應試。

科技校院四年制及專科學校二年制聯合甄選委員會資料指出，科技校院四年制及專科學校二年制甄選入學是大專校院聯合招生管道中招生校數最多的入學管道，除了招收四技二專日間部的技專校院，也有一般大學參加招生，考生至多可報名3個志願校系。

四技二專甄選入學分兩階段，第一階段為四技二專統一入學測驗成績篩選、第二階段為各招生校系的指定項目甄試，今年5月下旬將開放第一階段報名，6月下旬舉行第二階段甄試。

四技二專聯合甄選委員會表示，為提供低收入戶、中低收入戶及特殊需求考生更友善的甄試協助，教育部鼓勵各大專依考生需求，於第二階段甄試提供協助，如交通、住宿、飲食、試場協助和其他服務等，相關資訊彙整於112學年度四技二專甄選入學考生協助專區網站。

根據網站資料顯示，逾80所大專於甄試時提供交通協助措施，例如龍華科技大學提供考生接駁專車、實踐大學提供叫車服務、樹德科技大學補助交通費、明新科技大學開放校內免費停車，適用對象有一般考生或經濟弱勢考生。

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住宿方面，也有逾70所大專提供協助措施，例如台中教育大學提供招待所免費住宿、中興大學針對遠地考生補助部分住宿費、台中科技大學提供鄰近住宿優惠方案等。

另外，飲食部分協助，包括代訂便當、學生餐廳優惠等，政治大學則針對低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭的考生本人和1名家長提供餐費補助，上限新台幣100元；中原大學、虎尾科技大學、台北護理健康大學等6校則針對弱勢或特殊需求學生補助報名費或甄試費。（編輯：張雅淨）1120405