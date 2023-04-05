毛豬交易價每公斤99元創新高 農委會不排除專案進口豬肉

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）農委會今天表示，進口量減少，豬農看好後勢惜售，加上連假效應，毛豬交易均價3日每公斤99.03元、逼近100元創新高，台糖已增加供應，不排除專案進口。

農委會官網顯示，最近的交易日（3日）毛豬交易頭數2.2萬多頭，交易均價攀升至每公斤新台幣99.03元，逼近100元，遠高於每公斤85元以上的高價水平。1日、2日也約95元水平；且3月中旬起，交易均價每公斤都在90元以上。

農委會畜牧處副處長江文全接受中央社記者電話訪問時分析，因國際飼料從去年上半年漲到下半年，漲幅約17%，歐洲減少飼養頭數10%，各國豬價都上漲，促使貿易商進口動力不大，進口量減少，國內豬農看好後勢價格好而惜售有關。

他指出，現在毛豬交易平均重量128、129公斤，已偏重，證實豬農確實惜售，已呼籲豬農正常出豬；同時請卜蜂、大成、台糖等增加供應，其中台糖3月已額外多供應3000頭。

國內豬況方面，農委會之前分析，由於去年下半年小豬育成率較不理想、國內養豬產業面臨豬舍更新，加上飼料成本維持在高檔，今年上半年國內豬肉供應量較前期減少4%到5%。

豬肉進口減少部分，江文全補充，衛福部的豬肉儀表板顯示，今年1到2月進口9913公噸，比去年同期的1萬9070公噸少1萬公噸，換算減幅達4成8。

他指出，3日毛豬交易均價每公斤逼近100元，雖然跟連假效應有關，但是節後回跌也不太可能回到過去水平，近期會在高價水平；綜觀整體狀況，如果有必要，農委會不排除專案進口豬肉。

因為飼料上漲牽動的還有養禽產業成本提高，江文全說，白肉雞進口量也因國際價格波動而減少，所以整體供應量減少下，目前國產雞肉產地價都比國際飼料漲前略微攀升，土雞現在每台斤56元，之前48到50元；國產白肉雞現在每台斤36元，之前32、33元。

根據農委會提供的進口數據顯示，白肉雞2022年1月進口1萬6793公噸、2月進口1萬3096公噸，共2萬9889公噸。2023年1月進口8129公噸、2月進口8038公噸，共1萬6167公噸，比2022年同期減少1萬3722公噸，減幅近4成6。（編輯：李亨山）1120405