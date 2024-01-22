癌診斷藥缺等專案進口 食藥署：有替代檢驗方法

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（中央社記者陳婕翎台北22日電）台灣屢傳缺藥，據統計截至去年底共9項藥物短缺，無替代藥品，已有8項徵得專案進口，仍在徵求專案進口的是1款癌症診斷放射性藥物，食藥署強調有替代檢驗方法，民眾無須恐慌。

衛生福利部食品藥物管理署副署長王德原今天告訴中央社記者，藥品短缺是全世界共同面臨議題，因為近年疫情、俄烏戰爭、以哈衝突不斷。因應傳染疾病用藥需求增加，針對抗生素、呼吸道緩解藥品、腸胃藥品等，已預先盤點及整備藥品和原物料庫存。

王德原強調，藥品供應通報處理中心接獲藥品短缺通報案件，多數藥物都有替代藥物，並不算真正的缺藥，即使沒有替代藥物，通報案件幾乎都已爭取到專案製造輸入。唯一仍在徵求專案進口的是「核研檸檬鎵（鎵-67）注射劑」，屬於放射性藥物，因為射源衰退，供應出現問題。

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過敏性鼻炎用藥的莫鼻卡藥品，王德原表示，這類藥品屬麻黃素類製劑，因原料因素及臨床用量增加因素，目前控貨中，短缺期間建議依醫師評估以不同成分複方藥品替代。若藥廠有實際生產需要，可向食藥署提出麻黃素類原料藥需求量申請。

至於氧化鎂藥品供應，王德原表示，這項藥品健保月申報量約2000萬顆，目前許可證持有藥商已恢復生產穩定供應中，食藥署於民國111年12月中核准專案製造替代藥品，國內氧化鎂每月合計生產達3000萬至4000萬顆，應可滿足臨床需求。（編輯：張雅淨）1130122