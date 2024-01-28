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北市研擬年貨大街期間限定禁菸 有望成全台首例

2024/1/28 14:49（1/28 21:05 更新）
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2024台北迪化街年貨大街開跑後首個週末假日，27日午後現場湧現大量人潮逛街買年貨，增添年節熱鬧氛圍。中央社記者謝佳璋攝　113年1月27日
2024台北迪化街年貨大街開跑後首個週末假日，27日午後現場湧現大量人潮逛街買年貨，增添年節熱鬧氛圍。中央社記者謝佳璋攝　113年1月27日
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（中央社記者陳怡璇台北28日電）北市年貨大街被抱怨「未感受到年味先聞到菸味」。北市府發言人殷瑋今天轉述台北市長蔣萬安意見，表示將朝規劃限定活動與期間的禁菸區進行。衛生局指出，會與環保局加強取締。

東森新聞主播黃慧婷在臉書（Facebook）表示，到年貨大街「還沒感受到年味，先聞到煙味」，挑年貨時旁邊傳來陣陣菸味，只好先離開，但迎面又碰到路人點起香菸。

黃慧婷指出，年貨大街適合親子同遊，也有很多觀光客到訪，但邊走邊抽菸行為是對別人影響最大的、最糟糕的行為，呼籲身為董氏基金會代言人的蔣萬安把年貨大街禁菸，別讓多數人辦年貨還要忍受菸味。

殷瑋轉述蔣萬安意見表示，地方民眾及議員也有反映菸味問題，北市府很重視，將朝向規劃「活動限定、期間限定」的禁菸區；屆時可能成為全台首個禁菸的年貨大街。

衛生局指出，菸害防制法規定室外包含圖書館、美術館、文化或社會教育機構等場所，不能在吸菸區以外吸菸；年貨大街雖不在其中，但人潮一多就會衍生相關問題，會與環保局合作加強取締。（編輯：戴光育）1130128

吸菸有害身體健康，未滿20歲請勿吸菸。

#蔣萬安
#殷瑋
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