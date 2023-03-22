菸害防制法新法上路 教育部：校園以勸導輔導為主

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

菸害防制法22日上路，台灣學生聯合會質疑法規歧視學生，且撤除吸菸區後反使處處有菸害，校方也難以取締。教育部則說，校園以勸導、輔導為主。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北22日電）菸害防制法今天上路，台灣學生聯合會質疑法規歧視學生，且撤除吸菸區後反使處處有菸害，校方也難以取締。教育部則說，校園以勸導、輔導為主，協助學生建立無菸健康行為。

菸害防制法新法今天上路，大專院校成為擴大禁菸的公共場所之一，且禁菸年齡從18歲提高到20歲。

台灣學生聯合會（台學聯）昨天深夜在臉書專頁發文，批判菸防法新法倉促通過，大專校院學生是最受衝擊的群體。校園全面禁菸，反而使吸菸者轉向死角，或是躲在校園周遭抽菸。近日已發現大學校門口周遭，出現用臉盆裝著的菸蒂。

台學聯也質疑，教育部早在行政院於3月20日正式公告施行日期前，就要求各校於2月底前撤除吸菸區。並認為大專不存在大量人力糾舉、取締，新法難以杜絕校內抽菸情形。

對此，教育部今天下午以文字回應媒體解釋，早在民國100年起推動大專「無菸校園」，到111年為止，已有超過5成大專禁菸。

教育部提到，菸防法上路後，已請學校透過跨處室合作，加強宣導禁菸規範，建置各科系、行政單位自主管理區域。基於教育立場，對違規者以勸導、教育輔導為主，學校可提供戒菸教育或輔導資源，協助學生建立無菸健康行為。並依菸害防制法規定，協請衛生單位到校稽查。

另外，台學聯也質疑，菸防法沒有規範加熱性菸品載具的持有行為，教育部卻建議大專校園自訂對加熱式菸品的管理規定。

教育部則解釋，「菸害防制法」第17條規定，不能供應加熱菸載具給未滿20歲的人，學校如發現未滿20歲者持有加熱菸載具，應給予輔導，並瞭解菸具供應來源，提供給地方衛生單位查處。（編輯：陳政偉）1120322

吸菸有害身體健康，未滿20歲請勿吸菸。