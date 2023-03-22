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菸防法新法上路 展示或販售違法菸品可連續罰

2023/3/22 12:32（3/22 13:03 更新）
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菸害防制法新法22日上路，全面禁止電子煙，加熱菸等須申請健康風險評估，否則均屬違法。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者沈佩瑤台北22日電）菸害防制法新法今天上路，全面禁止電子煙，加熱菸等須申請健康風險評估，否則均屬違法。國健署表示，即起加強稽查已列管實體店面，若展示或販售違法菸品，可連續罰至招牌卸下。

立法院會今年1月12日三讀修正通過菸害防制法部分條文，經行政院發布今天正式上路，衛生福利部國民健康署上午舉辦「菸害防制法新法上路，違法產品全面查處」記者會，強調即起加強對市面與網路查緝工作。

衛福部長薛瑞元會前接受媒體聯訪表示，已增補稽查人力給地方衛生單位，相關子法今天也會同步公告。

國健署長吳昭軍致詞強調，今天開始國健署和地方衛生局合作展開稽查，針對已列管的實體店面，若有展示或販售違法菸品卻未改善，從今天開始可連續開罰，直到招牌卸下，另持續展開網路監測並開罰，呼籲業者不要心存僥倖、主動下架違法菸品。

國健署菸害防制組簡任技正劉家秀簡報指出，根據監測，在紙菸吸菸率逐漸降低同時，電子煙使用率卻持續升高，光是民國107起年至109年間，成人電子煙使用率從0.6%上升到1.7%，大專生自2.5%增加到5.4%，國中生、高職生電子煙使用率都呈現大幅上升。

然而菸害防制法上次修法距今已逾15年，劉家秀表示，目前在實體店面或網路氾濫的電子煙、新類型菸草產品（含加熱菸）與其必要載具，過去因缺乏管制法源，難以取締查處，因此啟動修法，並於今年1月12日經立法院三讀修正通過，今天正式上路。

這次修法7大重點，劉家秀說明，第一是全面禁止電子煙在內的類菸品；第二是指定菸品包括加熱菸在內，需經健康風險評估審查核定通過後，始得製造、輸入、販售，核定通過的必要組合元件也納管，換言之今天起，未經審查通過的加熱菸均屬違法，不得進行販售等行為。

第三為擴大禁菸的室內外公共場所，大專院校、幼兒園、托嬰中心及居家式托育場所全面禁菸；第四是把禁煙年齡從18歲提高至20歲；第五即擴大菸盒警示圖文面積至50%。

第六為禁止特定添加物，劉家秀進一步說明，未來菸品不得使用經中央主管機關公告禁止使用的添加物，目前正預告訂定「菸品禁止使用花香、果香、巧克力及薄荷口味之添加物」，預告期7天、至27日。

第七項修法重點就是提高相關罰則。劉家秀舉例，製造或輸入與菸品或菸品容器形狀近似物品，由現行罰鍰提高為新台幣25萬元；販賣、供應、展示或廣告者，罰鍰提高為5萬元。（編輯：李亨山）1120322

吸菸有害身體健康，未滿20歲請勿吸菸。

#劉家秀
#國健署
#薛瑞元
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