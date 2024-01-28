早安世界》黃色小鴨睽違10年重回愛河灣 霍夫曼：高雄進步創新讓我驚喜
黃色小鴨睽違10年重回愛河灣 霍夫曼：高雄進步創新讓我驚喜
睽違10年，黃色小鴨27日和另一隻小鴨游進愛河灣，為高雄冬日遊樂園揭幕，藝術家霍夫曼指出，10年前帶著小鴨來到高雄時，高雄港邊沒有什麼東西，但如今高雄的進步和創新讓他相當驚喜。COVID-19疫情後體悟大家團結面對困難，所以帶來2隻小鴨，盼帶進雙倍幸運。為迎接黃色小鴨，高雄市府也同步辦理多項活動。（看完整報導）
東北風影響 今北部及宜蘭偏冷留意下雨
中央氣象署表示，28日受東北風影響，北部山區跟東半部雨勢較為明顯，北部平地跟中南部山區則是零星飄雨，其他地區則以多雲為主；溫度方面北部宜蘭約落在攝氏12度到15度左右，中南部低溫則在15度，高溫則在20度上下。29日溫度逐日回升，北台灣明顯回升到20度，中南部23到25度，31日各地高溫都可以在25度以上，南部落在25度到28度左右。（看完整報導）
寒流天冷下雨、生病者增致捐血量低 全台血庫剩5.7天
台北捐血中心27日表示，近期天冷、下雨加上生病的人多，捐血量更低，全台血庫只夠用5.7天。因農曆春節將到來，希望能為連假預作準備，將安全庫存量從平常的7天衝刺到10天，1月8日起至2月8日這段期間，預估還要採入約3萬5000多袋血才夠。台北捐血中心呼籲，需要用血的病人仍在等待救命熱血，盼民眾能踴躍挽袖，在規劃春節出遊時，可以考慮安排先來做公益，捐血一袋、救人一命。（看完整報導）
立院龍頭前哨戰 游錫堃願拜會各黨團、藍白將閉門會議
民眾黨主席柯文哲邀藍綠角逐立院龍頭者到民眾黨團說明想法，立法院長游錫堃27日表示，若民進黨團提名他為下屆立法院長候選人，程序完成後他就去拜訪，不論對方是贊成或反對民進黨，這是禮貌；國民黨「韓江配」擬在29日拜會立法院民眾黨團，民眾黨主席柯文哲27日表示，當天他不一定出席，將是閉門會議，不採取網路直播，會後接受媒體訪問。（看完整報導）
親台前吐瓦魯總理索本嘉連任議員 將角逐新總理
台灣與諾魯斷交後，國際社會關注台灣與同是太平洋島國友邦吐瓦魯關係。吐瓦魯26日舉辦國會大選，計票至27日當地時間下午近3時才結束。8個選區、共16席國會議員結果出爐，極親台的前吐瓦魯總理索本嘉順利連任國會議員，將角逐新任總理。他日前表示，強烈認為吐瓦魯應繼續承認台灣是主權獨立國家，繼續是吐瓦魯的友邦。外交部表示，目前掌握吐國選舉結果，已知的當選人大部分都與台灣大使館互動頻繁並支持維護兩國邦誼。（看完整報導）
華郵：美國挺烏克蘭方略變更 積存實力不求收復失土
華盛頓郵報披露，去年夏天烏克蘭大反攻踢到鐵板後，拜登政府的新方略將不著重收復失土，而是協助基輔能擋住俄國新攻勢，西方現對烏軍2024年的展望不再是像2022下半年和2023年那種與俄軍大規模砲戰，而是要避免已失1/5國土的烏克蘭再掉更多領土。根據美方官員說法，美國的新方略是確保烏克蘭短期內能持續作戰，並打造一支能嚇阻日後俄國侵略的軍隊，協助重建擴大工業與出口基底，並開展全面融入西方社會所需的政治改革。（看完整報導）
日本警方調查自稱桐島聰7旬翁 身體特徵相符
日本一名70歲老翁自稱是約50年前參與連環爆炸、遭警方通緝的激進組織「東亞反日武裝戰線」成員桐島聰。調查人員27日透露，這名老翁身體特徵確與桐島聰相符。日本共同社報導，這名老翁還告訴調查人員一些理應只有桐島聰才會知道的事。但由於老翁病情嚴重，就算屆時確認是桐島聰本人，也很有可能無法逮捕或羈押。（看完整報導）
一場私人聚會引爆百萬人抗爭 看懂德國另類選擇黨為何爭議
德國另類選擇黨被揭露密會極端主義人士商討驅逐移民，引發全國各地逾140萬人上街抗議。1月20日，首都柏林、慕尼黑、漢堡等城市估計有超過140萬人上街頭表達「反AfD」訴求。這個極右派政黨的主張是什麼？這場密會為何觸動德國社會敏感神經？中央社整理背景帶你了解。（看完整報導）
英鋼琴家帶小熊維尼重返車站演出 上節目談遭中國民眾鬧場經過
英國鋼琴家卡瓦納日前在倫敦火車站直播演奏時，遭手持中國五星旗的人要求停止拍攝。他事後接受電視訪談，指出當時一名女警「完全站在中國人那邊」，因為那群人提到「種族歧視」，女警態度就軟化了。他表示，「整件事就是一則關於言論自由價值的迷你寓言，那是一段自發性的直播，卻有人試圖阻止我們，但最後言論自由獲勝。」（看完整報導）
高雄代表隊擊敗全球8715隊 獲NASA黑客松總冠軍
美國太空總署近日公布「2023 NASA黑客松」總冠軍名單，高雄代表隊擊敗全球8715支隊伍，奪下「Local Impact」全球總冠軍，獲得前往參觀資格，6月將赴美見證火箭發射。。隊長賴泳在表示，計畫主要探索生物多樣性熱點，幫助科學家隨著時間變化，更有效找到熱點，並應用在世界各地。高雄經發局說，這項技術也可用於找出碳排放熱點、特定物種繁殖熱區、特定物質的熱區，對於淨零永續規劃有很大幫助。（看完整報導）
開箱老照片》西螺大橋通車典禮
1953年1月28日，全長近2公里的西螺大橋舉行通車典禮。西螺大橋位於雲林、彰化兩縣之間，橫跨濁水溪。該橋起建於1937年10月，中間因為第二次世界大戰爆發，導致工程中斷。台灣光復後，西螺大橋在美援下於1951年5月重建，完工後為濁水溪兩岸的交通劃下歷史新頁，有「遠東第一長虹」之稱。（看完整報導）
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- 早安世界》黃色小鴨睽違10年重回愛河灣 霍夫曼：高雄進步創新讓我驚喜2024/01/28 07:12
- 2024/01/27 07:28
- 2024/01/26 07:23
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