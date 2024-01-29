提升肉品衛生安全 25屠宰場獲HACCP驗證

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（中央社記者楊淑閔台北29日電）防檢署今天表示，民國109年起推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級，計32場申請輔導，已有25場取得國際認可的肉品衛生安全管制（HACCP）驗證，家禽屠宰量占全國4成、豬隻占17%。

為推進畜禽產業升級，農業部持續強化動物防疫，並革新上中下游鏈品管。農業部動植物防疫檢疫署發布訊息指出，自109年起推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級，並在同年12月15日訂定、112年11月10日修正「屠宰場肉品衛生安全管制系統實施及驗證作業要點」。

作業要點的實務運作，以輔導、訓練、驗證為配套主軸，提供驗證申請範本、派員到現場輔導驗證、辦理管制人員教育及內臟清洗等訓練班等措施。

防檢署統計，共32家業者提出申請、有意願導入屠宰場HACCP，迄今已有25場取得HACCP驗證，其中家禽的屠宰量占112年全國屠宰量的40%，豬隻占17%；其餘已申請業者也會陸續完成輔導要求、取得驗證。

推動屠宰場取得HACCP，既可提升國產肉品衛生品質，也有利拓銷海外市場。防檢署舉例，台灣的屠宰場HACCP制度已於110年5月26日獲日本厚生勞動省公告為實施屠宰場HACCP系統國家，經HACCP驗證的屠宰場所屠宰的畜禽肉品加工產品可輸銷日本。

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再者，111年菲律賓派員查核國內6家取得HACCP驗證豬隻屠宰場後，這6家業者於112年4月獲得菲律賓核准、列為輸入許可名單，嘉一香食品有限公司並在112年9月順利輸銷菲律賓22噸生鮮豬肉，成為86年爆發口蹄疫疫情以來、109年獲世界動物衛生組織（WOAH）自口蹄疫疫區除名後，台灣首櫃生鮮豬肉外銷菲律賓的案例。

防檢署說明，申請導入HACCP的屠宰場，先經由審查委員書面審查、實地查驗，最終審查會審核通過，再由農業部核實發給中、英文驗證證明書。（編輯：管中維）1130129