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防堵非洲豬瘟 海巡署6年揪18件陽性

2024/1/29 16:08（1/29 16:21 更新）
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海洋委員會海巡署針對非洲豬瘟實施4大措施，偵搜犬也投入勤務，海委會主委管碧玲（左5）29日赴邊關視察，要求各海巡隊加強查緝，也呼籲民眾出國旅遊或返國探親，勿攜帶或以郵包寄運豬肉類產製品進入國境。（海洋委員會提供）中央社記者張已亷傳真 113年1月29日
海洋委員會海巡署針對非洲豬瘟實施4大措施，偵搜犬也投入勤務，海委會主委管碧玲（左5）29日赴邊關視察，要求各海巡隊加強查緝，也呼籲民眾出國旅遊或返國探親，勿攜帶或以郵包寄運豬肉類產製品進入國境。（海洋委員會提供）中央社記者張已亷傳真 113年1月29日
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（中央社記者張已亷高雄29日電）為防堵非洲豬瘟，海洋委員會海巡署自2018年至今處置181件，其中18件檢驗陽性。適逢春節，海委會主委管碧玲今天赴金門視察小三通安檢作業，走訪各海巡隊，要求加強查緝。

海洋委員會發布新聞稿指出，海巡署針對非洲豬瘟實施4大措施，包含小三通攜帶肉品檢查、海上豬屍漂流打撈、灘岸擱淺肉品、豬屍巡查及海上肉品走私等，6年來處置181件，計有18件檢驗陽性，2023年19件則皆為陰性。

海巡署自2018年12月至今，於全台處置155件海漂豬屍，每年約有1至3件呈陽性，以春末夏初53件最多，冬季37件次之，數量上以金門69件為大宗，其次是中部海岸及宜蘭地區皆為17件，另外，馬祖地區12件，西北部海岸9件，其餘縣市不超過5件。

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案經國家海洋研究院「蒙地卡羅的隨機軌跡追蹤模型」與「台灣周遭海域歷史海洋數值模擬數據」，推算與分析岸際豬屍來源，發現金馬岸際來源應為中國沿海地區，澎湖岸際來源除當地外，也可能來自台灣西南部嘉義至台南沿岸，而台灣本島岸際受近岸潮流影響，來源應是台灣本島沿岸。

管碧玲呼籲，民眾出國旅遊或返國探親，勿攜帶或以郵包寄運豬肉類產製品進入國境，盼民眾與政府一同攜手保護家園。（編輯：郭諭儒）1130129

#台灣
#海洋委員會海巡署
#非洲
#管碧玲
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