中研院研究倫理規約 禁不對等權勢關係對待

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（中央社記者吳欣紜台北30日電）配合公務員服務法修正，中研院近日啟動檢討院內研究人員及研究技術人員倫理規約，同時將權勢關係納入，禁止研究人員利用不對等權勢關係有不合理對待，預計最快2月上路。

MeToo浪潮去年5月起在台灣湧現，促使性平三法修正，也讓各界更關注權勢壓迫等議題，中研院啟動翻修中央研究院研究人員及研究技術人員倫理規約，也將禁止權勢關係入法。

中研院人事室主任周佩芳告訴中央社記者，公務服務員法在民國110年修正後，中研院內沒有兼行政職的研究人員就已經不適用公務員服務法，但中研院期待研究人員應有必須遵守的基本行爲準則，因此就重新檢視倫理規約，看是否有什麼需要補足的再訂進去。

周佩芳說，中央研究院研究人員及研究技術人員倫理規約所規範的都是最基本、原則性的準則，屬於上位法規概念，因此經檢視後將不對等權勢關係訂進去，另也包含研究人員必須遵守保密規定、利益迴避等。

周佩芳也提到，若院內不幸發生權勢性侵等事件，中研院內也有訂定性騷擾防治措施及申訴處理要點可處理。

若研究人員違反倫理規約，周佩芳說，將會送到倫理委員會審議，並由審議委員就具體事實及情節輕重來看如何處置，處分包含口頭告誡、限制使用學術資源或是提前停止中止契約等。

根據統計，中研院內研究人員及技術人員將近1000人，另外包含和聘及兼任人員、約聘僱人員等也都必須遵守倫理規範。（編輯：陳政偉）1130130