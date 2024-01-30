早安世界》今起氣溫逐日回暖 南部31日高溫上看30度
氣溫逐日回暖 南部31日高溫上看30度
氣象署表示，30日起至週末天氣變化小，逐日回暖，預估31日、2月1日北部高溫可達25、26度，南部更有機會上看30度；2月2、3日東北季風增強，但冷空氣強度偏弱，主要僅北台灣高溫略降至約21度，其他地區影響不大。下週可能又有冷空氣南下，後續需再觀察。（看完整報導）
藍綠立法院長參選人拜會民眾黨團 商談國會改革
第11屆立法委員2月1日將於立法院報到，並選出新任正副院長。由於國民黨及民進黨席次未過半，擁有8席立委的民眾黨能左右最終結果。民進黨正副院長候選人游錫堃、蔡其昌，國民黨正副院長候選人韓國瑜、江啟臣29日皆拜會民眾黨團。游錫堃表示，感受到民眾黨對國會改革的堅持，會談中大家都把台灣國家利益放中間，也應思考如何團結讓台灣更好。對於是否有談及民眾黨立委當選人黃國昌提出的「委員會單一召委制」，韓國瑜則表示沒有，只談到黃國昌之前提到的4項改革，大家的互動、共識都非常好。（看完整報導）
台中捷運藍線獲核定 估10年完工通車
交通部表示，行政院29日核定台中捷運藍線綜合規劃及台鐵海線雙軌化（談文至追分）可行性研究，中捷藍線總經費新台幣1615.14億元，中央負擔675.59億元，預計核定後10年完工通車，有助台中地區軌道建設完善，促進城鄉及海線地區均衡發展。（看完整報導）
恆大清算骨牌效應波及房地產 中國經濟雪上加霜
香港高等法院29日向中國恆大發出清算令，一旦生效，恆大就必須進入清算程序。分析指出，恆大的案例將會令其他重組中國房企喪失信心，影響也將會溢出至其他領域，例如建築、水泥、以至於金融行業，同時在消費者信心低迷下，零售也會受影響。最終可能出現更多被清算的企業，進而影響中國經濟。若恆大不服裁決仍可提出上訴，但無法阻止清算程序。（看完整報導）
日媒：裴洛西訪台後共艦在台周邊常態部署
日本讀賣新聞引述多名政府相關人士透露，2022年8月時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，引發中國在台灣周邊大規模軍演，約從那時起共軍就在台海周邊常態部署4艘軍艦。讀賣直言目前釣魚台周邊處於被中國軍艦三面包圍的狀態，有人認為若中國武力犯台，屆時釣魚台也可能發生緊急事態。（看完整報導）
政院公布性別圖像 男性育嬰留停2022年比例25.2%創新高
行政院29日發布「2024年性別圖像」顯示，政府在2021年將育嬰留職停薪津貼，從6成提升到8成後，2022年男性申請比例達25.2%，較2020年的18.2%提升7個百分點，更創下歷年新高。此外，2022年上市櫃公司女性董事比率為15.6%，較2012年微幅提升3.5個百分點，但實際人數仍遠低於男性。（看完整報導）
日本通緝犯桐島聰癌末病逝 49年逃亡歷程恐成謎
曾犯下一連串企業爆炸攻擊案，被通緝近半世紀的「東亞反日武裝戰線」成員桐島聰29日傳出病逝。這名男子數十年來以「內田洋」的假名在一間土木工程公司工作，他因為罹患胃癌末期住院，自知死期將近，於25日向院方表示，「我就是桐島聰，想用真名走完人生最後一程」。有關他的身分確認工作仍在進行中，但真相恐怕永遠難以釐清。（看完整報導）
勞資雙方有共識 台鐵產工暫緩春節依法休假
台灣鐵路產業工會29日表示，為避免損及民眾對國內交通運輸信任；以及車長自主備勤津貼調高一案，勞資雙方已有明確共識將提高，宣布暫緩本次春節依法休假行動。然而台鐵產工表示，雖暫緩行動，在面對公司化衝擊下人力流失、休假權益受損、待遇不公，「這群國營事業最低薪的員工，最後仍將國人運輸作為行動考量之一」。（看完整報導）
巧連智紙本轉型3月1日起終止訂閱 創刊35年巧虎走入百萬家庭
幼兒月刊「巧連智」29日公告將進行事業策略調整和月刊商品轉型，自今年3月1日起停止受理新訂閱，但已訂閱的讀者將持續出刊至訂閱到期，巧虎商品、巧虎YouTube頻道等事業將持續運營。該決定源於環境變遷、紙本閱讀習慣的改變以及學習工具的演進。然而，許多網友希望不要取消紙本，避免寶寶過度接觸3C產品。（看完整報導）
台灣首次登月計畫 中央大學輻射探測儀最快第4季升空
中央大學與日本民間公司合作，推動台灣首次國際登月計畫。中大師生研發的「深太空輻射探測儀」將於今年第4季發射升空，進行地球到月球的輻射量測量任務。該探測儀體積、重量、耗電量等都有嚴格要求，且需在太空極端溫度下生存至少4個月。此計畫可望推動國際深太空合作，鏈結國內與國際太空產業。（看完整報導）
開箱老照片》蕭瑤主演「傾國傾城」
李翰祥導演執導「傾國傾城」新片，由邵氏新星蕭瑤擔綱演出。蕭瑤是女星王宇婕的媽媽，在唸文化學院戲劇系時，因美貌和演技受到矚目，吸引邵氏電影台北分公司主動登門拜訪，邀她赴香港拍電影，當時拍的第一部戲就是李翰祥導演的「傾國傾城」，飾演珍妃和港星狄龍演對手戲走紅後，3年就拍了5部戲。（看完整報導）
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- 早安世界》今起氣溫逐日回暖 南部31日高溫上看30度2024/01/30 07:09
- 2024/01/29 07:16
- 2024/01/28 07:12
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