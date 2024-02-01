西部晴東部零星雨 各地高溫上看29度

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（中央社台北1日電）氣象署表示，今天各地仍為多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星降雨，白天各地高溫普遍可達攝氏26到29度，台南以北沿海可能因低雲偏多，高溫略低一些，約20到23度，而南部近山區則可達30度以上高溫，日夜溫差大。

中央氣象署表示，近期台灣附近風力偏低，海面上暖濕空氣容易形成低雲或霧後順著局部環流吹往台灣陸地，因此在西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路注意安全，這樣的情形預計到明天涼冷空氣南下後才稍有緩解。

根據環境部空氣品質預報，今天環境風場為東南風，西半部擴散條件差，清晨至上午污染物易累積，西半部地區、金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖則為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，清晨至上午零星地區短時間可能達紅色警示等級。（編輯：張雅淨）1130201