青年好政北中南提案說明會開跑 關注居住正義

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（中央社記者許秩維台北1日電）教育部青年署推動「青年好政」計畫，今年以「居住正義」為主題，2月將於北、中、南舉辦提案說明會，邀請關心公共議題的青年和民間團體暢談國內居住現況與前景。

教育部青年發展署發布新聞訊息指出，為提供青年公共議題參與管道，青年署因此推動「青年好政-Let's Talk」計畫，鼓勵青年自主辦理Talk討論，盼捲動各界青年關心公共事務。

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113年「青年好政-Let's Talk」計畫以「居住正義」為主題，並於2月22日、2月24日、2月25日將分別在台北、台南、台中舉辦「青年好政-Let’s Talk」提案說明會，每場說明會提供70個名額。

青年署表示，歡迎對「居住正義」有興趣的18至35歲青年、民間團體參與說明會，了解Talk計畫及提案注意事項；民間團體或青年可組成團隊，於3月31日前申請青年好政計畫，評選後擇優錄取30至35組團隊辦理Talk討論，並發給執行獎勵金，每組最高新台幣16萬元。（編輯：張雅淨）1130201