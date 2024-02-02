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開箱老照片》首家民營加油站開幕

2024/2/2 07:00
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中油公司與西歐公司士林加油站交接典禮。（中央社檔案照片）
中油公司與西歐公司士林加油站交接典禮。（中央社檔案照片）
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（中央社網站）1988年（民國77年）2月2日：第一家民營的西歐加油站在台北市士林區開幕。

1987年1月6日經濟部決定，在區位與總量均不設限的前提下，全面開放新設加油站由民間經營，並以中油公司全國統一價格批售汽油。

隔年2月，位於台北市士林區中正路和中山北路口、全台第一家民營加油站–西歐加油站開張，是年輕人上陽明山賞夜景的集結熱點，也是上山前的最近加油站，當年汽車加油還會附帶擦玻璃服務。

這個加油站原本由中油經營，隨著加油站開放民營，地主在租約到期後收回自營，由於中油設備均已建置完成，因此順利通過申請。之後台亞、全國等民營加油站如雨後春筍開立，國內加油站市場競爭益發激烈。

想看更多加油站的照片，立即到中央社影像空間。1130202

西歐加油站人員（左）從中油人員（右）手中接過加油槍後正式開業。（中央社檔案照片）
西歐加油站人員（左）從中油人員（右）手中接過加油槍後正式開業。（中央社檔案照片）
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