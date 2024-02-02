多倫多迎龍年 加台原住民創作農曆新年燈籠

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（中央社記者胡玉立多倫多1日專電）龍年即將到來，一年一度的LunarFest「加拿大農曆新年藝術節」將於17日和18日重返大多倫多地區。6座大型農曆新年燈籠已豎立在活動地點瓦利美術館前院，光彩奪目。

LunarFest在強調多元文化的加拿大是很獨特的慶祝活動。主辦方藉著慶祝亞裔傳統農曆新年，向包括原住民在內的不同族裔背景社區，積極探索追求「新家園」和迎向「共好」的意義。

目前已豎立在安大略省萬錦市瓦利美術館（Varley Art Gallery）前方的6座大型慶賀農曆新年燈籠，請到5位不同背景的加拿大原住民藝術家創作，另一座燈籠特別邀請台灣布農族藝術家胡家瑜（Ali Istanda），描繪布農族依時令生活的規則以及第13個月傳統。

LunarFest近年來在溫哥華和大多倫多地區先後舉行。今年大多倫多地區LunarFest由多倫多台灣同鄉會主辦，加拿大亞裔活動協會、加拿大明日藝術協會（Arts For Canadians Tomorrow Society）及瓦利美術館共同合作。

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加拿大亞裔活動協會執行長吳權益表示，「多倫多地區是個極度多元的城市，我們希望在帶領社會慶祝各族裔傳統時，多一點思考如何讓這個社會未來有更多共同的傳統與文化。」

大多倫多地區LunarFest系列活動將於17日和18日舉行，包括「緻島嶼 」工藝品展覽以及專為親子同樂設計的3項手作工作坊。其中，由4家台灣工藝品牌組成的編織工藝展「緻島嶼」，將呈現以纖維編織為基礎的4位台灣藝術家，如何將傳統技法融入現代美學；希望能讓加拿大民眾感受大自然在生活美學中扮演的角色。（編輯：高照芬）1130202