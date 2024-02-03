更多編輯台推薦新聞：
林昱珉受邀大聯盟春訓 有機會挑戰王維中紀錄
運動

林昱珉受邀大聯盟春訓 有機會挑戰王維中紀錄

圖表看新國會之最：柯建銘10連霸、洪孟楷得票數最多
政治

圖表看新國會之最：柯建銘10連霸、洪孟楷得票數最多

HBL松山高中黃萬隆退休泛淚道別：執教近30年沒遺憾
運動

HBL松山高中黃萬隆退休泛淚道別：執教近30年沒遺憾

特派現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸
國際

特派現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
開箱老照片
新聞專題
開箱老照片
首頁 / 生活

開箱老照片》輻射屋受害居民要求善後

2024/2/3 07:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
輻射屋受害居民及環保聯盟代表到行政院原子能委員會抗議，要求召開公聽會處理輻射污染問題。（中央社檔案照片）
輻射屋受害居民及環保聯盟代表到行政院原子能委員會抗議，要求召開公聽會處理輻射污染問題。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）1994年（民國83年）2月3日：輻射屋受害居民及環保聯盟代表到行政院原子能委員會抗議，要求召開公聽會處理輻射污染問題。

1985年台北市龍江路民生別墅中的一間牙醫診所因裝設儀器發現輻射現象，原能會偵測後確認輻射從建築物牆柱放出，但並未立即公布，至1992年，輻射鋼筋大規模污染建物事件才陸續被揭發，但住戶已受輻射曝露長達7年之久。

民生別墅共有70戶，受到污染的有42戶，當時因原能會禁止污染屋販賣，住戶抗爭多年，最後原能會同意以市價7折買下輻射屋，但只收購23戶，仍有19戶未交回國有財產署，且因為部分住戶不同意改建，至今民生別墅仍未拆除。

不過，因輻射鋼筋已經過近40年時間，原能會表示，輻射量會逐年遞減，台灣的輻射屋劑量已降到安全劑量，其中75％都在1個毫西佛以下，已經可以正常居住。

想看更多輻射屋的照片，立即到中央社影像空間。1130203

延宕10年之久的輻射屋民生別墅國家賠償訴訟案2002年3月25日在行政院原子能委員會公開道歉及確定不再提上訴的前提下，住戶可望獲得國家賠償及法律訴訟費用總計達7000多萬元，年齡愈小的受害者賠償金額愈高。這也是全台灣首度適用國賠的輻射住屋案件。（中央社檔案照片）
延宕10年之久的輻射屋民生別墅國家賠償訴訟案2002年3月25日在行政院原子能委員會公開道歉及確定不再提上訴的前提下，住戶可望獲得國家賠償及法律訴訟費用總計達7000多萬元，年齡愈小的受害者賠償金額愈高。這也是全台灣首度適用國賠的輻射住屋案件。（中央社檔案照片）
開箱老照片
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
172.30.142.202