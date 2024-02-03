開箱老照片》輻射屋受害居民要求善後

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（中央社網站）1994年（民國83年）2月3日：輻射屋受害居民及環保聯盟代表到行政院原子能委員會抗議，要求召開公聽會處理輻射污染問題。

1985年台北市龍江路民生別墅中的一間牙醫診所因裝設儀器發現輻射現象，原能會偵測後確認輻射從建築物牆柱放出，但並未立即公布，至1992年，輻射鋼筋大規模污染建物事件才陸續被揭發，但住戶已受輻射曝露長達7年之久。

民生別墅共有70戶，受到污染的有42戶，當時因原能會禁止污染屋販賣，住戶抗爭多年，最後原能會同意以市價7折買下輻射屋，但只收購23戶，仍有19戶未交回國有財產署，且因為部分住戶不同意改建，至今民生別墅仍未拆除。

不過，因輻射鋼筋已經過近40年時間，原能會表示，輻射量會逐年遞減，台灣的輻射屋劑量已降到安全劑量，其中75％都在1個毫西佛以下，已經可以正常居住。

想看更多輻射屋的照片，立即到中央社影像空間。1130203