開箱老照片》陳益興老師捨己救人

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（中央社網站）1986年（民國75年）2月4日：台南縣仁愛國小教師陳益興為保護學生，遭虎頭蜂螫死，行政院長俞國華在行政院接見其家屬。

1985年10月26日，台南仁愛國小陳益興、郭木火兩位老師帶領70多位學童到曾文水庫遠足踏青，卻遇上了虎頭蜂攻擊，雖然兩位老師極力救助學生，但最後陳益興和兩名學生不幸身亡。

這起意外震驚了台灣社會，包括省政府、行政院、救國團等都表揚捨己救人的陳益興，並將其義行列入杏壇芬芳錄、立銅像紀念；中影公司隔年拍了電影《陳益興老師》（No Greater Love）記述他的英勇事蹟，獲得很大的迴響。

同時，時任國民黨文工會主任的宋楚瑜也頒發教師楷模獎狀給郭木火。

想看更多陳益興的照片，立即到中央社影像空間。1130204