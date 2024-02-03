東北季風影響迎風面多雲偶雨 北台灣整日偏涼

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（中央社台北3日電）中央氣象署表示，今天東北季風持續影響，迎風面雲量偏多，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部降雨的機率；各地低溫為攝氏17到19度，白天高溫北台灣為20至22度，整日感受偏涼。

氣象署說明，今天東北季風持續影響，迎風面雲量偏多，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部降雨的機率，其他地區為多雲到晴。

溫度方面，各地低溫為17到19度，白天高溫北台灣為20至22度，整日感受偏涼，其他普遍為25至28度，局部地區還是可能來到30度左右，感受溫暖偏熱。

氣象署說，今晨桃園至嘉義沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風，前往海邊活動須特別留意；西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，行車交通須特別注意安全。（編輯：陳政偉）1130203