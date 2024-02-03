更多編輯台推薦新聞：
林昱珉受邀大聯盟春訓 有機會挑戰王維中紀錄
運動

林昱珉受邀大聯盟春訓 有機會挑戰王維中紀錄

圖表看新國會之最：柯建銘10連霸、洪孟楷得票數最多
政治

圖表看新國會之最：柯建銘10連霸、洪孟楷得票數最多

HBL松山高中黃萬隆退休泛淚道別：執教近30年沒遺憾
運動

HBL松山高中黃萬隆退休泛淚道別：執教近30年沒遺憾

特派現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸
國際

特派現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣2/300
首頁 / 生活

東北季風影響迎風面多雲偶雨 北台灣整日偏涼

2024/2/3 08:20（2/3 08:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北3日電）中央氣象署表示，今天東北季風持續影響，迎風面雲量偏多，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部降雨的機率；各地低溫為攝氏17到19度，白天高溫北台灣為20至22度，整日感受偏涼。

氣象署說明，今天東北季風持續影響，迎風面雲量偏多，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部降雨的機率，其他地區為多雲到晴。

溫度方面，各地低溫為17到19度，白天高溫北台灣為20至22度，整日感受偏涼，其他普遍為25至28度，局部地區還是可能來到30度左右，感受溫暖偏熱。

氣象署說，今晨桃園至嘉義沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風，前往海邊活動須特別留意；西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，行車交通須特別注意安全。（編輯：陳政偉）1130203

#東北季風
#低溫
#中央氣象署
最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
4日中南部上看30度 冷氣團7日南下
172.30.142.199