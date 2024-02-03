鼓勵青年投入海洋產業 大專、博物館進高中辦講座

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（中央社記者陳至中台北3日電）台灣四面環海，但青年投入海洋產業的意願不高，教育部委託海洋大學舉辦職涯講座，讓大專、博物館派講師走入校園，提升高中職學生的海洋文化素養和海洋意識。

教育部今天發布新聞稿，委託海洋大學舉辦的「海洋職涯暨科普議題講座」，截至112學年度共辦理59場次，約8500名師生參與。

澎湖海事水產學校邀請中山大學海洋科學系副教授張詠斌，分享漁業外海洋資源的開發與應用，也談及未來海洋新興職業。張詠斌提到，在現今的科技下，海洋相關職業已變得很不一樣，比以往更安全，更有發展潛力。

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台中市大甲高中邀請國立自然科學博物館專員黃立君到校分享，以「海鮮識試」測試學生對海鮮的熟識度，並透過台灣海鮮選擇指南的燈號，瞭解漁業資源枯竭的原因、影響及挽救方法，讓學生除了吃魚外，也能瞭解保育知識，珍惜海洋資源。

教育部表示，期望透過職涯與科普宣導提升高中師生海洋教育知能，喚醒孩子對愛海、知海的情感，進而鼓勵投入海洋職業。（編輯：李錫璋）1130203