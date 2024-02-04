中油：春節油價只跌不漲 汽油不調整柴油降1角

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（中央社記者潘姿羽台北4日電）農曆春節假期將至，中油今天表示，因雙重平穩機制啟動及配合農曆春節穩定物價政策，吸收部分漲幅，明天（5日）凌晨零時起，汽油價格不調整、柴油調降新台幣0.1元。

中油表示，各式油品參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.0元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升27.4元。

中油說明，受到去年12月美國個人消費支出物價指數（PCE）年增率下降、約旦美軍基地遭襲，美國揚言反擊等因素影響，國際油價上漲。浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價上漲1.09美元，新台幣兌美元匯率升值0.070元，國內油價依公式計算漲幅為0.90%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.8元及2.1元，但為了維持價格低於日、韓、港、星等亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收1.1元及1.9元，吸收後95無鉛汽油超出30元，再啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.3元。

另外，中油指出，依春節期間穩定物價政策，2月5日至2月18日，汽、柴油依上漲不調、下跌調的「只跌不漲」原則辦理，汽油再加碼吸收0.4元，合計汽、柴油共各吸收1.8元及2.2元，國內汽油價格不調整、柴油實際每公升價格調降0.1元。

中油表示，依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，且加碼春節穩定物價措施，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的1.8元及2.2元均由台灣中油吸收，累計民國112年至12月底止，台灣中油共吸收約169.19億元。（編輯：蘇志宗）1130204