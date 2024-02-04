菲律賓旅展台灣館吸睛 奪最精彩展館獎

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（中央社記者陳妍君馬尼拉4日專電）菲律賓赴台旅遊穩定復甦，交通部觀光署近日邀請業者赴馬尼拉參加菲律賓年度最大的國際旅展，推出古早味雞蛋糕、美甲彩繪體驗等別具巧思的活動，為台灣館奪得最精彩展館獎項。

觀光署指出，2023年1到11月菲律賓赴台旅客達30萬9376人次，較2019年同期恢復近7成。

TTE國際旅展（Travel Tour Expo）是菲律賓規模最大的旅展，2月2日到4日在馬尼拉登場。觀光署號召23家台灣旅行社、飯店、休閒農場、主題樂園和伴手禮業者參與，推廣台灣觀光。

台灣館今年以珍珠奶茶為設計主題，展場融入日月潭單車環湖路線、台南奇美博物館、高雄流行音樂中心、美麗島捷運站光之穹頂等意象，希望讓菲律賓旅客認識更多中南部新景點，並推出手作鳳梨酥、古早味雞蛋糕試吃及台灣觀光吉祥物「喔熊組長」美甲彩繪體驗等活動，使台灣館奪得2024 TTE最精彩展館（Most Interesting Booth）獎項。

為吸引菲國旅客目光，台灣館邀請年初剛成為首對情侶檔台灣觀光大使的菲律賓女星加比加西亞（Gabbi Garcia）及男友卡里爾拉莫斯（Khalil Ramos），體驗手作鳳梨酥，並將成品分送給民眾，臉書上有186萬人次追蹤的菲律賓主廚Chef RV Manabat也到場分享赴台旅遊經驗及台灣美食和飲食文化。

另外，旅展開幕前2天，觀光署在克拉克和馬尼拉各舉辦一場台灣觀光推廣會，超過250位菲國業者參與。

赴菲參展的台灣糕餅業者業務經理潘姿妤說，菲國旅客喜愛甜食，在他們的入境團客中排名第4，人數僅次於韓國、越南、泰國旅客。

她表示：「菲律賓旅客在我們伴手禮店購買力非常踴躍，喜歡麻糬、牛軋糖、鳳梨酥等產品，還有台灣意境的特別商品，像是珍珠奶茶口味的牛軋糖、雪花餅等，他們都很喜歡。」

參加台灣觀光推廣會的菲律賓旅行業者佛瑞西雅．馬（Ann Frescilla Mar）說，菲國旅客最常造訪台北101、九份老街、象山等景點，也喜歡到台灣看櫻花、台灣燈會，「尤其是台灣美食，夜市小吃很受歡迎，還有台灣人的熱情好客」。

她告訴中央社，美中不足的是，台灣每年延長試辦菲律賓國民赴台觀光14天免簽證的期間只有一年。因為多數旅客想要訂購較便宜的機票，若試辦免簽期間能延長到2年，旅客可提早規劃行程，相信可以提高菲國旅客赴台意願。（編輯：陳慧萍）1130204

交通部觀光署1日在馬尼拉舉辦台灣觀光推廣會，菲律賓旅行業者現場體驗手作客家花布燈籠。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年2月4日

菲律賓TTE國際旅展台灣館今年以珍珠奶茶為設計主題，並推出手作鳳梨酥、古早味雞蛋糕試吃等體驗活動，吸引菲國民眾拍照留念。（觀光署提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 113年2月4日

交通部觀光署2日到4日邀請業者赴馬尼拉參加菲律賓TTE國際旅展，古早味雞蛋糕、美甲彩繪體驗等活動別具巧思，為台灣館奪下最精彩展館獎項。（觀光署提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 113年2月4日