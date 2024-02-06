採買年貨與春節連假將湧車潮 新北實施交通管制

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（中央社記者高華謙新北6日電）因應買年貨與連假車潮，新北部分路段啟動交通管制，包括國道5號石碇及坪林交流道10日至12日特定時段封閉南向路口；淡水中山路、新莊中華路二段與林口部分路段等也啟動管制。

新北市警察局交通警察大隊說，8日（小年夜）至14日（初五）高速公路凌晨0時至5時暫停收費；國道5號石碇及坪林交流道將於10日（初一）至12日（初三）每天凌晨5時至中午12時封閉南向路口，建議前往宜花東地區可以行駛台9線、台2線或市道106乙線做為替代道路。

此外，為因應採買年貨人潮，淡水區中山路與中山路129巷口、中正路與中正路8巷口、清水街140號旁巷口與中山路123號旁巷口，自7日至9日（除夕）每天上午8時至下午1時將實施單向管制，禁止汽機車進入；至於住戶與公務車車輛及其他特殊情形不管制。

淡水警方在管制期間已協調淡水區中正路63、65號（淡水第一信用合作社及淡水草東公共托育中心）後方環河道路旁，暫設機車臨時停車場。

新莊警分局說，新莊區中華路二段及自立街口、中華路二段與自信街口、自立自由街口、自信自由街口也實施交通管制，7日至9日每天上午8時至中午12時禁止汽車進入。

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此外，新莊廟宇參拜部分，2月10日至25日暫停拖吊中正路84號（地藏庵牌樓）至新莊國小校門口路段；中正路84號（地藏庵牌樓）至地藏庵活動中心實施單行道管制。

林口區竹林山觀音寺10日至14日將湧現參香民眾，警方自上午7時至晚間5時將管制周邊的林口路與竹林路口車流，另也會疏導佳林路、寶林路、東林街與文化一路沿線路口及鄰近重要路段車流，除管制區內住戶可憑通行證通行東林街外，其餘須由竹林路（林口國小端）進入，並遵行單向通行管制路線。（編輯：李錫璋）1130206