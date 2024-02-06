賴副總統與家扶海外大學生寫春聯 盼完整社會安全網

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）農曆春節前夕，副總統賴清德今天與家扶基金會海外大學生相聚寫春聯；他表示，會持續加強社會安全網計畫，從點、線、面到各體系間彼此串連及對話，讓整個網絡更完整。

家扶基金會13名來自海外大學生寒假在台過年，賴副總統在春節前夕，前來家扶基金會與分別來自蒙古、吉爾吉斯、史瓦帝尼的海外學子相聚寫春聯，讓這些學生提前感受台灣農曆新年。

賴副總統會中致詞表示，很榮幸受邀參加這場交流活動，感謝家扶基金會74年來在國內外幫助家庭貧困孩子成長及追逐夢想，他代表政府歡迎大家來到台灣，希望大家能感受到台灣人情溫暖、台灣社會的善良及台灣社會對大家的歡迎，也盼大家能將台灣當成第2個家。

賴副總統指出，家扶基金會是政府推動公益的重要夥伴，政府與家扶一樣關心弱勢兒童，從2018年起推動社會安全網計畫，未來他會持續加強，並跟家扶基金會等公益團體合作，將既有社會安全網持續深化，從點、線、面與各體系間彼此串連及對話，讓整個網絡做到完整，這是他未來要執行的事情。

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他還提到，這次在競選總統時提出青年海外百億圓夢基金的政見，希望讓孩子走出國門，多多增廣見聞，看看外面世界，這筆基金是雙向的，也歡迎海外孩子、學生能來台多了解台灣，因為過去台灣是受扶助的國家，當時經濟比較不好，受到國際很大援助，今天台灣已是全世界第21大經濟體，有能力照顧國人，也有能力回饋國際社會，希望大家一起做公益。

今天現場還有2名神秘嘉賓現身，分別是來自雲林的官穎，去年與副總統相約未來要開咖啡廳，還有視力只有0.1、但好學不倦的屏東小女孩羽瑄，2人還送上禮物祝福賴副總統當選總統；副總統則表示，未來有機會將牽線世界咖啡大賽冠軍收官穎為徒，可以青出於藍、更勝於藍，也預祝羽瑄在舞蹈逐夢路上可以愈來愈精進。（編輯：陳仁華）1130206