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無薪假勞工申請薪資補貼 301件申請案年前入帳

2024/2/7 13:14
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（中央社記者吳欣紜台北7日電）協助放無薪假勞工，勞動部推動僱用安定措施，明訂7行業放無薪假可申請薪資補貼，發展署今天表示，共有301件申請案審核通過，今天前會撥款完成，讓民眾安心過好年。

為協助放無薪假的受僱勞工，勞動部今年啟動僱用安定措施，若7大行業申請實施減班休息，受僱勞工就可以申請薪資補貼。

7行業包含「橡膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電子零組件製造業」、「電腦、電子產品及光學製品製造業」、「機械設備製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」，以及「旅行及其他相關服務業」業別受僱勞工。

根據勞動部勞動力發展署統計，從1月31日開放申請後，共有343件申請案，其中資料完整案件共301件；發展署表示，301件都已審核完畢並在今天前完成撥款，核撥率100%。

至於其他42件案件，發展署表示，有8件因民眾無法在過年前完成補件所以無法撥款，另外34件則是審查不通過。

發展署指出，不通過原因包含無薪資差額的有20件、未經地方政府列冊通報的有10件、減班休息期間未在公告實施期間內3件，以及實施期間未達30日1件。（編輯：張雅淨）1130207

#勞動部
#無薪假
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