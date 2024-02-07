新北捷運跨域招募文組人才 受訓取證起薪上看39K

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（中央社記者高華謙新北7日電）新北捷運公司說，今年開春迎新徵才首創軌道業先例，鎖定人文、管理與社科等文組人才，招募20名「不分科」培訓生，經6個月培訓、取證並通過考核，起薪上看新台幣3萬9100元。

新北大眾捷運股份有限公司今天公布「跨域人才招募計畫」並表示，今年徵才首次推出「不分科」培訓生職缺，只要國內外大學畢業或高中畢業並具4年以上工作經驗，都可投遞履歷。經6個月捷運產業營運、維修及管理類課程培訓，完成取證後並通過考核，起薪上看39.1K。

新北捷運公司說，有別於以往以理工及技職體系背景為主要招募對象，這次特別針對人文、管理及社會科學領域人才釋出職缺，「沒經驗」也沒問題，看準文組生具備邏輯思考、團隊溝通協調、資料分析及創新能力優勢，更期待跨域人才發揮所長，激盪更多創意火花。

新北捷運公司表示，只要透過「跨域人才招募計畫」錄取的專業培訓生，入職後將經全職類培訓，透過課堂學習、現場實習、跨部門輪調和專案協作，不僅能接觸現場輕軌車務、營運站務、車電工務到經營管理等跨部門業務，6個月培訓期中需取得2張捷運技能專業證照，並在熟悉各部門業務後，再依個人職涯意願、訓練成績及考核結果分發到正式單位。

新北捷運公司說，除了「跨域人才招募計畫」外，這次也同步釋出電子維修類、土木維修類、機械維修類、身心障礙類等職缺，招募甄試簡章及報名方式請至新北大眾捷運公司官網或「新北捷運」官方粉絲專頁查詢。報名時間自即日起至2月19日中午12時截止，限以電子郵件受理。（編輯：李錫璋）1130207