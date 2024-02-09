開箱老照片》台灣證券交易所正式營業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）1962年（民國51年）2月9日：台灣證券交易所開幕，由經濟部長楊繼曾剪綵。

台灣證券交易所籌備源於1953年政府實施耕者有其田政策後，台灣水泥、台灣紙業、台灣工礦與農林等4家公營事業股票及土地實物債券流通市面。

為有效管理，1961年10月23日籌設中的證交所舉行發起人會議，並於同月底舉行第一屆第一次董事監察人聯席會議，選舉當年45歲的辜振甫為董事長，聘請袁則留為總經理、宣告證交所成立，隔年2月9日正式在台北市懷寧街工礦大樓開業。

台泥以代碼「1101」，成為台灣第一家上市公司，其他上市公司包括台紙、農林等7家。當年交易是採用口頭唱報、喊價與券商代號寫在黑板上的全盤競價方式，1964年11月16日起台北市證券商業同業公會正式委由中華廣播電台播報證券行情。

想看更多台灣證券交易所的照片，立即到中央社影像空間。1130209