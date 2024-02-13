開箱老照片》台義首次合作電影「上海最後列車」
2024/2/13 07:00
（中央社網站）1958年（民國47年）2月13日中央電影公司與義大利合作拍攝彩色電影「上海最後列車」，義籍導演麥路西（Merusi）在台北大龍峒孔廟取景。
上海最後列車（原名萬里長城）是一部以中國大陸為背景的反共影片，前期在台灣拍攝數月，後續再赴義大利取景，是外國電影公司第一次到台灣實地拍片。
當時義大利政府鼓勵海外拍片，麥路西以補助金來台，並帶來最先進的新藝綜合體（CinemaScope）壓縮鏡頭及攝影機。無論拍片場面、規模、技術，對國產電影界都是史無前例。
在台拍片期間，該片租用中影片廠、借用中影人員，包括攝影師華慧英及演員王玨、張美倫、穆虹、金楓、張小燕等人。
1957年11月到1958年3月，該片在台部分拍攝完成後，麥路西因積欠中影廠租，只好留下整套器材給中影使用。這次合作進一步提升中影人員拍攝彩色影片的經驗，也對台灣電影事業發展帶來正面影響。
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