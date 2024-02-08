更多編輯台推薦新聞：
過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

罕見姓氏背後有故事 祖先躲避株連九族改諧音、乾隆賜姓平埔族
生活

罕見姓氏背後有故事 祖先躲避株連九族改諧音、乾隆賜姓平埔族

出國賞雪防滑穿鞋有撇步 正確行走方法圖解教學
生活

出國賞雪防滑穿鞋有撇步 正確行走方法圖解教學

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台南春節連假醫療服務 80家診所藥局不打烊

2024/2/8 12:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南8日電）台南市長黃偉哲公布獎勵計畫，鼓勵基層診所及提供COVID-19口服抗病毒藥劑合約藥局於農曆春節連假除夕夜至大年初二開業；市府統計，全市共56家診所、24家藥局響應不打烊。

台南市政府衛生局今天發布新聞稿指出，市府透過獎勵計畫，鼓勵基層診所及提供COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服抗病毒藥劑合約藥局於除夕夜至大年初二持續營運，目前已有56家診所，24家藥局加入計畫，加開診所門診192診次及藥局營運123時段。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

衛生局預測基層診所及藥局於春節假期加開診次營運，將減緩大醫院急診壅塞，落實分級醫療，確保市民獲得必要醫療服務。

黃偉哲1月23日公布「基層診所開設春節門診獎勵計畫」，對象是台南市西醫診所及衛生所、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服抗病毒藥劑合約藥局，開業時段是除夕夜診、大年初一及大年初二，診所每診次（3小時）獎勵金新台幣1萬2000元，合約藥局3000元。（編輯：黃世雅）1130208

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.231