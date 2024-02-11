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大樂透頭獎1億元1注獨得 台南善化開出

2024/2/11 22:11（2/11 22:17 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社台北11日電）大樂透第113016期今晚開獎。中獎號碼為23、13、29、45、11、44，特別號27；派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新台幣1億 元，在台南市善化區開出，下期（12日）頭獎保證1億元。

今天大樂透頭獎在台南市善化區東關里中山路398號1樓的贏通海彩券行開出。

貮獎3注中獎，每注獎金163萬6504元。

本期大樂透春節大紅包開出22組，總中獎注數為28注，其中16組為單注中獎，6組為2注均分。

本期春節大紅包開獎號碼：13、23、33、43、36、48、09、15、01。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1130211

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