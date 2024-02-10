大樂透頭獎2注各得1.78億元 春節百萬大紅包剩245組

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（中央社記者張建中台北10日電）大樂透第113015期今晚開獎。中獎號碼為13、28、11、06、05、34，特別號04；派彩結果，頭獎2注中獎，各得獎金新台幣1.78億元，分別在台中市太平區及新北市中和區開出。春節百萬大紅包已開出115組，剩餘245組。

今天開出大樂透頭獎的是台中市太平區永成里永成北路191號1樓的財富自由彩券行，以及新北市中和區景平路479號的將帥彩券行。下期（11日）預估銷售2.8億元，頭獎保證1億元。

貳獎9注中獎，各得獎金53萬6713元。

大樂透2月6日起連續開獎19天，加碼360組100萬元「春節大紅包」。本期春節大紅包號碼為20、35、16、07、25、48、29、13、31，本期大紅包開出27組，總中獎注數為31注，其中23組為單注中獎，4組為2注均分。

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開出大紅包獎項的投注站共29家，其中，高雄市梓官區的港七街彩券行以及宜蘭縣宜蘭市的勁好運商號都各開出2注，每張都獨得百萬獎金。此外，台南市東區的宗毅彩券行於今年春節加碼第2天（7日）即開出1注百萬大紅包，今晚再度開出，也是獨得百萬獎金。

活動截至本期為止累積開出大紅包組數為115組，剩餘245組，下期（11日）將繼續加開大紅包獎項。派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。（編輯：楊蘭軒）1130210