港式家庭料理飄香台北 在台港人鄉愁寄託一碗煲湯

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（中央社記者郭建伸台北12日電）許多港人在反送中事件後移居來台，儘管生活逐漸適應，但舌尖仍思念家鄉味。台北市中山北路上一間不起眼的餐廳，店內主打港式家庭料理與煲湯，熟客形容「來這就像回家喝湯」，漂泊的鄉愁在一碗湯裡找到安定感。

香港2019反送中事件後，越來越多香港人移居來台。根據內政部移民署統計，2018年至今年10月底，香港居民來台獲居留許可人數達4.6萬人。

儘管日常生活與工作可逐漸習慣，但台港料理方式差異大，許多在台港人仍十分懷念港式飲食風味。

座落在台北市中山北路上的一間小餐館，店內總是熙來攘往，但菜單上的料理盡是不熟悉的粵式中文。每到用餐時刻，不乏客人操著地道的廣東話點餐，席間談論著昔日香江舊事，讓人頓時以為置身在香港街頭的大排檔。

餐廳老闆Johnson在香港出生長大，從小耳濡目染爸媽的廚師工作；出社會後學做西餐，一度進入高檔會所擔任廚師，學習各國宴會料理。

雖曾中途轉行，但Johnson自認廚師工作最有成就感，後來經朋友介紹來台擔任廚師，他開始愛上台灣生活的氛圍，「雖然回香港可以賺更多錢，但生活不是錢可以買到」；幾經輾轉，便開始在中山區落腳開張店舖。

餐廳的名字有「茶」字，但有別於坊間賣公仔麵、菠蘿油的茶餐廳，Johnson的店主打「香港家庭料理」。Johnson解釋，他將餐廳定位在賣「香港人家裡會吃的食物」，舉凡土魷肉餅、蠔油香菇、炷侯牛腩、五香豬扒、煲湯、乾撈麵等，都是香港家庭餐桌上會出現的食物。

Johnson說，開業初期，客群大多是附近上班族和居民消費；但自從香港爆發反送中運動後，不少香港人移民來台灣，他的店內也逐漸成為香港人相約聚會的地點。

Johnson表示，台灣的香港家庭料理不多見，且港人來台後十分思念煲湯，但家庭成員少，在家煲湯費工不划算；由於店內不論冬夏都提供招牌煲湯，移民群組內口耳相傳「台北車站附近有間煲湯」，於是一傳十、十傳百，越來越多香港人來餐廳消費。

除了平常用餐，假日還有熟客包場，彼此圍著圓桌用餐敘舊，談論香江往事。熟客形容，「很像回家的感覺」、「來這就像回家喝湯」，儘管移民生活有些漂泊不適應，但走進店內卻能忘記外頭的寒暑。

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因應逢年過節，Johnson也推出港式的節慶料理，如農曆春節會吃的年菜，包含取粵語發財為諧音的髮菜料理「發財好市」、家常年菜「老少平安」、「南乳粗齋」等，端午節時則販售港式粽子。

Johnson坦言，台灣生活方便、人情味濃厚，政府體制也更民主自由，而香港也無法回到過去日子，他未來會在台灣長期定居，並考慮歸化台灣國籍，盼持續把真正的「香港風味」帶給台灣人。（編輯：蘇龍麒、張良知）1130212