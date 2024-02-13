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春節期間食安查核 環境部加強源頭管控

2024/2/13 11:21
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（中央社記者陳至中台北13日電）為了守護春節期間民眾「食」的安全，環境部與衛生機關合作專案稽查，以源頭管控的方式，掌握食安風險疑慮化學物質流向，防堵毒性物質流入食品鏈。

環境部今天發布新聞稿，近年持續推動源頭管控政策，從法規公告列管到輔導查核，7年來已無重大系統性食安事件發生。

環境部於民國106、107年起公告吊白塊、蘇丹紅等20種第4類毒性化學物質，每年全數查核運作業者及流向，要求網路記錄、按月申報，禁止無照運作和網路交易，要求包裝容器以中文寫明「禁止用於食品」等。

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環境部指出，106年起每年都與地方政府合作，完成3000家次以上的化工原料業者輔導訪查。春節期間更配合衛生機關，推動複合式專案稽查，加強查核食安風險疑慮毒性及關注化學物質運作，共同把關防堵流入食品鏈。

春節期間，環境部還加強抽驗交通場站、風景區、運動場館、文教場所飲水機的水質。民眾可透過「奉茶App」查找全國免費的奉水站，就近補充飲水，建議自備環保瓶，減少使用塑膠瓶。相關資訊可參考環境部網站。（編輯：謝雅竹）1130213

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