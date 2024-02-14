愛滋疫情連6年下降 疾管署情人節籲安全性行為

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（中央社記者沈佩瑤台北14日電）今天是西洋情人節，疾管署提醒，台灣愛滋疫情連6年下降，過程使用保險套才能守護彼此，更要進行篩檢，瞭解自身健康狀況，用行動保護自己與情人健康。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿表示，台灣愛滋疫情自2018年起已連續6年呈下降趨勢，去年新通報愛滋感染人數計944人，愛滋新增感染人數已低於1000人以下，為2004年以來疫情新低。

疾管署指出，愛滋疫情獲得有效控制，顯示診斷即刻服藥、提供多元篩檢、加速確診時效及推動暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP）等防治策略的成效。

適逢西洋情人節，疾管署提醒，與伴侶共度浪漫時光，應落實全程戴套的安全性行為，互相提醒為愛篩檢，曾有性行為的朋友，至少要做1次愛滋篩檢；有無套性行為者，建議每年至少進行1次篩檢。

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若有感染風險行為，如感染性病、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物等，建議每3至6個月篩檢1次，以了解自身健康狀況。

疾管署說明，為拓展多元化的愛滋病毒篩檢、檢驗及諮詢服務管道，推動愛滋匿名篩檢服務，提供服務醫事機構型態從醫院延伸至婦產科、家醫科、泌尿科等診所；民眾也可透過衛生局（所）、合作民間團體、自動服務機等管道，或透過上網預訂、鄰近超商取貨付款方式，取得愛滋自我篩檢試劑，同時兼顧隱私與便利。（編輯：張銘坤）1130214