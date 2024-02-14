躲避共軍戰火 大陳島民飄揚台灣落地深耕

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（中央社記者張祈花蓮縣14日電）1949年國民政府遷台後，位於浙江沿海島嶼民族陸續跟進，以大陳島為代表，這群「大陳義胞」帶著獨特的語言、文化及信仰來到異鄉落地生根，花蓮大陳一村、二村是最大聚落。

大陳島位於浙江中部台州灣東南洋面，由10幾座島嶼組成，其中以上、下大陳島為主島，2島面積總合約為台東縣綠島鄉面積。

1955年大陳島居民跟著國民政府撤退台灣，為讚賞島民反共精神，而有「大陳義胞」稱號，當時大陳島共1萬多名軍民來台，依照居民行業，漁民、農民、工人、釀酒師，在全台設置35個大陳新村。

根據花蓮市公所調查，共有426戶大陳人分發到花蓮市美崙地區，分為大陳一村、二村，共計1800多人，全來自上大陳島，是全台最多人口數的大陳新村，一村住民以捕魚為主、二村為農耕為主。

花蓮市公所2014年在大陳一村成立「大陳故事館」，搜集40多件傳統文物，包括熨斗、搗年糕用的臼、地契、銀手鐲、繡花鞋、孩童衣帽、肚兜等各種文物並記錄許多地方故事、生活習俗等。

隨著父親一代來台的吳姓居民說，當年第一代老房子是就地取材，用稻草混泥土搭建，按照家庭人口數量，分為5坪、7坪跟9坪，若單身則會分到4人一室，空間非常狹小。

他說，當時政府興建的房舍雖然很小，但很堅固，6戶共用一根長長的檜木屋梁，歷經花蓮60多年來大大小小地震，到現在還屹立不搖，有幾戶因改建成樓房鋸掉，目前他家還跟3戶鄰居共用屋梁。

吳姓居民說，家中歷經幾次整修，曾掙扎要不要鋸掉屋梁，蓋高一點住得舒服，但跟房子有感情，最後還是捨不得，維持矮平房格局。

大陳島漁民奉祀阮弼真君，1970年村民有感於歸鄉無望，於是在大陳一村興建「真君廟」，是全台灣唯一主祀阮弼真君的廟宇，每年農曆10月13日都會舉辦壽誕慶典，會舉辦盛大祭典，會準備薑茶麵、大陳炒年糕、麥油煎、豬肉飯等大陳料理。

受到人口外移、居民老化影響，全台35處大陳新村約有2處已經「滅村」，實際居住在大陳新村的居民，也不全然都是大陳後代。

居民吳明達分享，以前村里有2000人居住，生活雖然困苦，但村里人感情很好，小朋友都玩在一起，很熱鬧、很歡樂，現在看著村里的空房愈來愈多，屋子沒人住漸漸崩壞，覺得很心疼。

現在他和太太餵養村里的流浪貓，每次餵食順便看看老房子狀況，心裡默默希望空房、老屋都能好好被整理，成為空地或社區公共空間，讓大陳村看起來更有活力。（編輯：孫承武）1130214