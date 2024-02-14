尋找媽媽的味道 牽引大陳第四代成為保存文化推手

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣14日電）大陳四代趙孝嚴因為想念媽媽的薑茶，回到位在花蓮的大陳一村，媽媽的薑茶味也勾起她保存大陳文化的動力，她相信，讓美食成為記憶，因為吃過，才會想念。

趙孝嚴的太公、太婆、外婆、外公、媽媽都是1955年從大陳島撤退到台灣的大陳義胞，當時國民政府將他們一家分配到花蓮美崙地區的大陳一村，小小的房子是外公與鄰居一點一點砌出。

趙孝嚴說，因空間有限，媽媽出嫁養育了她和姊姊們，因為村子空間有限，便舉家搬到吉安鄉，只剩外公、外婆住在大陳村，過年過節都會回來團聚，小時候對大陳的印象就是巷弄跟房子都小小的，每個轉角都長得很像，經常在社區迷路。

趙孝嚴說，過去家人間很少講述這段撤退歷史跟大陳身分，對大陳的認識，是長大後查詢文獻資料得知，發現大陳歷史現有資料很少且零散，連教科書對大陳島撤退只有淡淡的幾行字。

趙孝嚴忿忿不平地說，「那可是對大陳島民的巨變耶，等同移民到另一個國家從零開始」，同時也思考著，該如何利用有限力氣，為保存大陳記憶做點什麼。

在外地工作多年，因為媽媽留下的薑茶喝完了，想念的味道牽引著她回到大陳，找到媽媽的國小同學梁阿姨們學做薑茶。

趙孝嚴說，以前夏天媽媽都會親手製作薑茶片，一串串的薑片掛在窗邊，是去寒、緩解經期不適的最佳解方，還有富有嚼勁的大陳年糕，是過節必吃佳餚，都是她習以為常的生活日常。

趙孝嚴發現，媽媽用薑茶、大陳炒年糕默默將大陳文化保存在她心裡，她也可用食物記憶復興大陳文化，於是辭掉工作，以大陳老家為據點，找來志同道合的朋友，成立工作室、創辦「集大陳」品牌。

她說，起初的想法很簡單，就是希望把大陳食物保留下來，以影音、架設網站方式呈現，慢慢增加「大陳小花」漫遊者劇場，帶領民眾走進大陳村，聆聽大陳遷徙者的故事、體驗漁網工藝、體驗薑茶製作等文化活動。

集大陳也改良大陳薑茶、釀酒特色產品，改良產品還入選花蓮百大伴手禮。

趙孝嚴說，希望影響其他大陳人後代，讓這些即將被遺忘的大陳記憶再度被喚起，曾有高雄、台北其他縣市的大陳村後代來參加體驗活動，學習製作傳統大陳老酒。

她相信，美食記憶可以是傳承媒介，只要有吃過，就有可能會想念，因為想念，會想好好保存。

趙孝嚴說，社區居民從起初的觀望，到如今願意參與，開放自家空間讓趙孝嚴導覽，一群年幼大陳居民，利用寒假到據點協助包貨，甚至與村民們成立了環保志工，一起維護社區整潔。

走在大陳一村的巷弄間，趙孝嚴幾乎都能叫出每一家住戶名字，連寵物名字也沒問題，以前經常迷路的巷弄，現在閉著眼都能走，她看著巷弄喃喃自語，接下來希望能幫每一戶都掛起國旗，成為花蓮的國旗村。

姊姊們現在不但支持，也一同參與著這場文化行動，趙孝嚴腦中還有很多想法正在實現，每一件事情都很簡單，但很不平凡。她說，不知道會不會成功，但總是要做了才知道。（編輯：孫承武）1130214

大陳四代趙孝嚴創立品牌「集大陳」，改良大陳特色美食，如薑茶、辣椒醬及大陳老酒等。中央社記者張祈攝 113年2月14日