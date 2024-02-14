鰻魚乾、薑茶麵 大陳味道飄香台灣

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（中央社記者張祈花蓮縣14日電）大陳島為海島地形、土地貧瘠，當地人依照生活環境發展出日常飲食，因鰻魚取得方便，就會曬鰻魚乾，吃薑茶麵補身體，過節時則吃大陳年糕，這些特色飲食也帶進台灣。

大陳年糕是過年必吃佳餚，居民吳明達說，大陳年糕是用蓬萊米磨成粉攪拌而成，以前沒有機器輔助，都是手勁揉捏，很費力，所以只要有一家要做，村內鄰居都會過去幫忙，一家做完換另一家做，很有過節氣氛。

梁家姊妹梁景錠和梁香娥是大陳一村手工年糕代表，她們說，曾嘗試用機器取代，但味道就是不對，多年來堅持手工製作，用手腕來回搓揉米團，再捏成長條形，一邊用力壓，一邊解釋，「手工按壓才有嚼勁」，偌大鐵板上，經年累月壓出不少凹痕。

採訪當天碰到高雄學生參訪團，村裡3名長輩在廟裡廚房準備大陳年糕，進入廚房見油煙彌漫，主廚陳大哥瞇著眼睛翻炒鍋內的香菇、肉絲跟青菜配料，一邊指揮助手下料。

陳大哥說，以前大陳人料理大陳年糕不加水，年糕加配料重量不輕，得不斷翻炒才不會燒焦，一鍋炒起來很費力氣，一開鍋至少40分鐘都不能休息。

陳大哥指著右邊悶燒著的大鍋說，這是舊式炒法，現場夾起一塊年糕給大家試吃，的確很有嚼勁，有股鍋氣香味。

陳大哥將炒好的年糕裝盤後，開始大力刮掉鍋底的「年糕巴」另外盛放，他說，這才是精華，以前小時候都會守在鍋子旁等待，吸滿炒料及年糕香氣的年糕巴，又脆又香，留到最後的人才有機會吃到。

大陳人以海維生，每到冬天都會捕撈鰻魚曬乾，陳大哥說，花蓮鰻魚數量不多，現在都跟熟識的魚販訂貨，冬至後天氣轉冷，就會開始曬鰻魚乾，要新鮮漁獲搭配乾冷天氣，若出太陽會出油腐爛，考驗技術。

冬天曬好的鰻魚乾成為未來一年的重要食材，無論炒青菜、煮鰻魚羹都能釋放滿滿鮮味，不過隨著大陳人經濟好轉，刺多肉少的鰻魚也漸漸失去魅力，每年曬的人也漸漸減少。

吳明達說，以前父親每年都會曬鰻魚乾，為了克服鰻魚魚刺多的缺點，他研發清蒸吃法，將鰻魚乾切成較大塊的長方形，清蒸好後魚肉變軟，就很好挑出魚刺，又可以吃到大塊魚肉。

過往大陳島土地貧瘠，大陳人將生薑曬乾成薑片，製成薑茶、薑茶麵，配上一點大陳老酒，就是最好的坐月子補品，也是各家戶冬天常備菜，讓家人們去寒暖身。

被問到大陳菜有什麼特色？村裡居民普遍認為，正統大陳菜口味重油重鹹，其他菜色與台菜差不多，隨著飲食習慣改變，現在的大陳菜也調整成清淡口味，與台菜區別更小。（編輯：孫承武）1130214

大陳人捕魚為生居多，鰻魚在大陳島是常見的漁產，要將新鮮的鰻魚平剖切開，再以棉線吊起，以乾冷的海風風乾，之後可切絲存放，可直接料理或做為料理佐料。（趙孝嚴提供）中央社記者張祈傳真 113年2月14日