大樂透頭獎1.64億1人獨得 明天威力彩上看4.1億元

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（中央社記者蘇思云台北14日電）大樂透第113019期今晚開獎，中獎號碼為39、12、26、19、07、32，特別號44。派彩結果，大樂透頭獎金額新台幣1.64億元在高雄市路竹區開出，由1人獨得。明天開獎的大樂透頭獎保證1億元，威力彩頭獎則上看4.1億元。

今天晚間大樂透頭獎在高雄市路竹區大社路198號竹旺彩券行開出，大樂透下期（15日）頭獎保證1億元。

大樂透2月6日起連續開獎19天，加碼360組100萬元「春節大紅包」。本期春節大紅包號碼為34、03、22、31、27、36、48、24、46，本期大紅包開出24組，總中獎注數33注，其中17組為單注中獎，5組為2注均分，2組為3注均分。詳細派彩公告仍需以台彩官網公布為主。

台彩表示，開出本期春節大紅包獎項的投注站共32家。其中，位於新竹市香山區的財神發彩券行開出2注，都是獨得百萬獎金，是大年初五財運最旺的投注站。

統計到今晚為止，大樂透加碼活動已進行到第9天，360組100萬元春節大紅包已送出199組，明天開獎的大樂透仍將繼續加開9個春節大紅包獎號。

此外，明天開獎的大樂透頭獎保證1億元，威力彩頭獎則是上看4.1億元。（編輯：翟思嘉）1130214