開學私大學費減免上路 住學校宿舍有租金補貼

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（中央社記者陳至中台北15日電）大學即將陸續開學，今年有許多補助政策上路，包括私立大專學雜費減免，每學期最多新台幣1萬7500元；公私立大學的校內住宿生，也都獲得租金補貼，每學期最高5000元。

行政院去年6月通過「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，今年2月實施，私立大專學士班和副學士班的學生1學期減免新台幣1萬7500元，1學年為3萬5000元。

各校在寒假期間陸續發出112學年度第2學期的繳費單，上頭已減去行政院減免政策的補助金額，學生不須要另外申請，只要照單繳費即可。

另外，「大專校院學生校內住宿補貼計畫」也於112學年度第2學期上路，每學期補助5000元，弱勢生加碼到7000元。教育部指出，約8成住宿生每學期負擔會低於1萬元，直接在繳費時扣減，不用另外申請。

高中部分，新學期開始「免學費政策」不再設定家庭年所得148萬元的排富條款（高職已不排富多年），所有學生都納入免學費範圍。這項政策也不須申請，拿到註冊單就有感。相關資訊可參考教育部網站。（編輯：陳政偉）1130215