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開箱老照片》千禧年台北燈節

2024/2/18 07:00
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在台北市仁愛路圓環舉行的千禧台北燈節「龍燈繫團圓，台北元宵城」活動。（中央社檔案照片）
在台北市仁愛路圓環舉行的千禧台北燈節「龍燈繫團圓，台北元宵城」活動。（中央社檔案照片）
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（中央社網站）2000年（民國89年）2月18日：千禧台北燈節「龍燈繫團圓，台北元宵城」活動，號稱國內首座具多媒體影音互動功能的宮燈式主燈正式點亮。

由台北市政府主辦的台北燈節，第一屆於1997年在仁愛路圓環點亮飛天女神主燈，1999年開始陸續移至總統府前廣場、中正紀念堂、國父紀念館、花博公園、西門町商場等地舉辦，近幾年已成為北市府重要的觀光行銷活動之一。

2000年逢60年一次的金龍年，主燈點後呈現千禧金龍祥雲環繞、瑞氣千條，象徵龍年國泰民安、全民萬福。

2024台北燈節燈區包括捷運西門站至捷運北門站中華路一段周邊，包括西門紅樓、中山堂、北門廣場等地，2月2日至3月3日登場，舉辦期間首次長達31 天。

想看更多台北燈節的照片，立即到中央社影像空間。1130218

龍年台北燈節主燈在台北中正紀念堂舉行彩排，炫麗的彩光吸引了現場眾人目光。（中央社檔案照片）
龍年台北燈節主燈在台北中正紀念堂舉行彩排，炫麗的彩光吸引了現場眾人目光。（中央社檔案照片）
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